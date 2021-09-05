Новые власти Афганистана из движения Талибан вновь перенести срок объявления состава Кабмина. С 4 сентября его отодвинули на следующую неделю, без указания конкретного дня.

Об этом сообщает издание Times of India.

"Объявление о новом правительстве и членах кабинета министров теперь будут сделано на следующей неделе", - сообщил представитель талибов Забуилла Муджахид.

Ожидается, что главой правительства станет лидер движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада. Другой представитель талибов Анамулла Самангани, который отвечает за культуру, сообщил о том, что переговоры процесс почти завершен.

Также из Талибана обратились с просьбой к международному сообществу о помощи Афганистану в развитии экономики, здравоохранения и образования. Он сказал об отсутствии у талибов проблем с кем-либо из представителей афганского народа и других сторон.

В воскресенье, 15 августа 2021, бойцы афганского движения "Талибан" вошли в столичный город Кабул и заявили об окончании почти что 20-летней войны.

Как сообщала "Страна", в США заподозрили, что среди вывезенных из Афганистана могут быть террористы. Их уже обнаружили у себя власти Франции. В Украину также доставлены беженцы из Афганистана, но среди них террористов может и не быть.

Также мы писали о том, что в Афганистане некоторым лицам запретили вступать в Талибан. Это бывшие военные, полицейские, террористы ИГИЛ, а также мужчины без бороды. Также членам Талибана запрещено скрывать свое лицо.

Ранее Олеся Медведева в "Ясно.Понятно"-блоге разбиралась, как США кинули лояльных им граждан Афганистана.