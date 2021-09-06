Ситуация в Афганистане, после захвата отрядами талибов столицы страны Кабула, продолжает оставаться напряженной. Силы "Талибана" двинулись на северо-восток, в провинцию Панджшер, которая удерживалась их злейшими противниками.

И вот утром в понедельник, 6 сентября, после нескольких дней ожесточенных боев, представитель "Талибана" Забиулла Муджахид заявил в сети, что провинция Панджшер полностью перешла под контроль "Талибана".

Об этом передает агентство РИА "Новости" и приводит цитату из сообщения представителя "Талибана".

"Последний оплот врагов-наемников, провинция Панджшер, полностью захвачена. Последние усилия по обеспечению полной безопасности в стране также принесли результаты, и провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов. - Ред.)", - заявил Забиулла Муджахид.



Он также добавил, что многие повстанцы потерпели поражение в боях, а другие бежали. Талибы уже традиционно заверили жителей Панджшера, что никоим образом не собираются их притеснять либо подвергать дискриминации.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что талибы обязали учащихся женщин носить никабы и избегать контакта со студентами-мужчинами.