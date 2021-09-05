Жители Афганистана, вероятно, из-за паралича банковской системы, вызванного заморозкой международных резервов страны в банках США, вынуждены продавать свои вещи для покупки еды.

В частности, один из жителей Кабула сообщил РИА Новости, что выставил на продажу предметы своего домашнего быта из-за того, что не может снять деньги со своего банковского счета.

Для этого, по его словам, сейчас необходимо стоять в очереди не один день.

Как сообщала "Страна", в Госдепе США заявили, что в Украину для размещения прибудут беженцы из Афганистана. По оценкам МВД Украины их будет свыше 5 000 человек.

При этом в США заподозрили, что среди вывезенных из Афганистана могут быть террористы. Во Франции одного из беженцев уже уличили в связях с радикалами.

Напомним, что в Германии беженец из Афганистана напал на людей с ножом. Трагедия произошла в Берлине, в районе Вильмерсдорд.

А в Польше ребенок-беженец из Афганистана пошел собирать грибы для супа и отравился ими насмерть. Местные польские власти заявили, что слухи о недостатке еды у беженцев в Польше не соответствуют действительности.