Канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном назвала ничтожным прогресс в реализации соглашений об урегулировании конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает ТАСС.

Меркель сказала, что обсудит с Макроном работу в Нормандском формате, поскольку ситуация на востоке Украины сложная, а прогресс в урегулировании ничтожный.

Также глава правительства Германии коснулась положения в Афганистане и охарактеризовала операцию США и союзников в этой стране как неуспешную.

Кроме того, Меркель анонсировала, что намерена обсудить с Макроном запланированные на 26 сентября парламентские выборы в ФРГ.

Ранее "Страна" приводила слова Владимира Зеленского о необходимости переписать Минские соглашения. По его мнению, текущие положения соглашений не помогают завершить конфликт в регионе.

Также мы цитировали советника руководителя Офиса президента и спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, который заявил, что Украина "снялась с крючка" Минских соглашений и больше не обязана их выполнять.

В связи с такими заявлениями Киева в МИД РФ усомнились в целесообразности новых встреч в Нормандском формате.