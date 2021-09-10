Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подход ФРГ и Франции ко встрече глав МИД Нормандской четверки на полях Генассамблеи ООН непрофессионален. А собираться в ситуации, когда Киев открыто саботирует выполнение Минских соглашений, - значит, "не уважать себя".

Об этом министр сказал 10 сентября, выступая в Сочи на Форуме современной журналистики "Вся Россия-2021".



"Сейчас наши коллеги из Германии и Франции предлагают в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН собраться министрам иностранных дел Германии, Франции, Украины и России. А мы ведем с ними разговор, пытаясь выяснить, они-то как относятся к тому, что творят Зеленский и его команда, просто перечеркивая все, причем законодательно перечеркивая свои возможности выполнить Минские договоренности. Они говорят: "Нет, ну надо собраться и там посмотреть". Ну это разговор совершенно несерьезный и непрофессиональный", - считает Лавров.



Глава МИД добавил, что Запад требует выполнения Минских соглашений от России, тогда как в них прописано, что сторонами конфликта являются только Киев, Донецк и Луганск. А на прямой вопрос, считают ли они РФ стороной конфликта, представители Запада отвечают фразой: "Давайте продолжать держать этот ответ в плоскости конструктивной двусмысленности".



По словам Лаврова, собираться в такой ситуации - это "ну просто не уважать себя".

"Потому что эти люди не хотят выполнять ни Минские договоренности, ни решения Парижского саммита Нормандской четверки от декабря 2019 года, просто не хотят", - сделал вывод министр.

Ранее на том же форуме Лавров увидел в словах Зеленского о возможности масштабной войны с Россией "отголоски КВН".

А на днях министр комментировал заявление Дмитиря Кулебы о подготовке встречи глав МИД в нормандском формате, назвав его шизофренией.