Соединенные Штаты призвали Россию выполнить обязательства, прописанные в Минских договоренностях ради урегулирования ситуации на Донбассе. Но официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Москва не является стороной данных соглашений. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Мария Захарова напомнила, что Минские договоренности были подписаны между Киевом и оккупированными районами Донбасса. Кроме того, в документе ничего не сказано про обязательства России.

"А вот побуждать стороны к выполнению своих обязательств взялись участники "Нормандского формата": Россия, Германия, Франция. Свою часть работы российская сторона исправно выполняет. Франции и Германии последнее время делать это все труднее, учитывая, что Киев и косвенно и прямо заявил о неактуальности минских договоренностей. Саботаж киевским режимом своих прямых обязательств, закрепленных решением СБ ООН, из фактически-молчаливой фазы перешел в демонстративно-практическую", - написала она.

Напомним, журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что Россия не намерена продлевать мандат Миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на неконтролируемом Украиной участке границы.

Ранее мы писали о том, что в посольстве США призвали Россию не мешать угрозами и запугиванием работе наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.