В Министерстве иностранных дел России прокомментировали вчерашний отказ продлевать мандат миссии ОБСЕ на российско-украинской границе на территории Донбасса. Российская сторона считает, что дальнейшее присутствие международных наблюдателей на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" нецелесообразно.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Представитель ведомства Мария Захарова сказала, что присутствие ОБСЕ на границе было решением берлинской встречи министров иностранных дел нормандского формата от июля 2014 года и являлось "жестом доброй воли" со стороны России. Однако, по словам Захаровой, "украинские власти и их западные покровители не отнеслись к данному шагу Российской Федерации с должным уважением".

Кроме того, она заявила, что в течение семи лет работы группа наблюдателей на границе не зафиксировала ни одного факта переброски из РФ на Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники.

Захарова считает, что Украина и западные страны использовали миссию ОБСЕ "для подтверждения неких "обязательств" России в рамках минских договоренностей, подписанных уже после прибытия наблюдателей".

Также, как говорит представитель МИД РФ, миссия была прикрытием нежелания Украины выполнять Минские соглашения.

Напомним, вчера журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что Россия не намерена продлевать мандат Миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на неконтролируемом Украиной участке границы.

Ранее мы писали о том, что в посольстве США призвали Россию не мешать угрозами и запугиванием работе наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.