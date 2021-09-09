Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова украинского коллеги Дмитрия Кулебы о подготовке к встрече министров иностранных дел стран Нормандского формата.

Цитирует главу российского МИД РИА "Новости" в четверг, 9 сентября.

Сергей Лавров назвал заявление Дмитрия Кулебы "проявлениями шизофреничности" и добавил, что встреча ради встречи России не нужна.

При этом, глава МИД РФ добавил, что такого мнения придерживаются и другие участники нормандского формата, в частности, Германия и Франция.

По словам министра иностранных дел РФ, Киев призывает как можно скорее встретиться в нормандском формате - и на уровне глав МИД и на уровне лидеров стран, параллельно с этим заявляя, что "не будут выполнять минские договоренности". В таком случае, считает Сергей Лавров, встреча не нужна.

"Такое раздвоение сознания - шизофрения по большому счету внешнеполитическая наблюдается. Вот соберёмся мы в Нормандском формате и украинская сторона будет говорить, что у них есть такие законы, которые не позволяют им их нарушать, а значит единственная цель такой инициативы - опять упрашивать Берлин и Париж надавить на Россию, чтобы начать модифицировать Минские договорённости", - сказал глава МИД РФ.

Напомним, кроме того, что Дмитрий Кулеба сказал о подготовке встречи глав внешнеполитических ведомств четырех стран он также добавил, что ожидает Сергея Лаврова на переговорах, так как ему есть, о чем с ним поговорить.

Также рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский предложил США присоединиться к "Нормандскому формату".

В ответ на это Сергей Лавров назвал эту идею прямым оскорблением Берлину и Парижу.