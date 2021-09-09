Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал онлайн-встречу советников лидеров стран-участников Нормандского формата, которая состоялась в среду, 8 сентября.

Также он добавил, что сейчас ведется подготовка к встрече глав МИД стран Нормандского формата.

Об этом министр рассказал в ходе онлайн-брифинга, видео обнародовано в Facebook (смотреть с 14:28)

Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча советников прошла в формате видеоконференции.

"Определенное движение возобновилось после завершения лета", - охарактеризовал встречу советников министр.

Кроме того, он рассказал, что в настоящее время, продолжается подготовка ко встрече министров иностранных дел Германии, России, Украины и Франции (стран участников Нормандского формата - Ред.). Он заявил, что его французские и немецкие коллеги пытаются согласовать соответствующую дату.

"Надеюсь, что Сергей Лавров (глава российского МИД - Ред.) подтвердит участие. Нам есть, о чем говорить", - добавил Кулеба.

Ранее мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский предложил США присоединиться к "Нормандскому формату". На что американский лидер Джо Байден сказал, что подумает об этом.

В ответ на это Лавров назвал эту идею прямым оскорблением Берлину и Парижу.

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