В среду, 8 августа, по инициативе ФРГ состоялась видеоконференция советников Нормандской четверки. Во время нее проявились фундаментальные различия в видении урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на близкий к переговорам источник.

Источник рассказал, что накануне сеанса связи участники встречи обменялись проектами итоговых документов. Как их содержание, так и дискуссия показали кардинальную разницу в подходах к выходу из кризиса.

Он добавил, что Россия прямо указала на неразрешимые противоречия в позиции разных представителей официального Киева по поводу Минских соглашений.

"Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поддержал включение в проект итогового документа саммита положения о приверженности Украины полному выполнению Минских соглашений, в то время как официальный представитель Офиса президента Украины в СМИ открыто заявляет, что Киев "снялся с крючка Минских соглашений", - привел пример таких противоречий источник.

Германия не только инициировала переговоры, но и попросила, чтобы основной темой обсуждения стала организация в этом году саммита Нормандской четверки. По информации источника, переговоры длились два часа и носили характер "конструктивной неопределенности".

"Все участники формально согласились, что проводить саммит ради самого саммита нецелесообразно. Российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе", - отметил источник.

Российская сторона призвала Париж и Берлин дать четкий ответ, кто по Минским соглашениям является сторонами конфликта, однако это предложение осталось без ответа - уже не в первый раз.

"В итоге Германия и Франция неохотно взяли на себя обязательство свести все российские и украинские предложения в обновленный проект итоговой декларации саммита, пытаясь максимально смягчить обязательства подписантов и исключить формулировки, которые будут точно отвергнуты кем-то из участников. Европейские партнеры не хотят никого обидеть. Но при таком подходе и исходя из ситуации внутри Украины и публичных заявлений украинских официальных лиц в итоговом документе возможного саммита может остаться лишь необязывающая приверженность Минску и благодарность уходящей с поста Ангеле Меркель за активную работу" - резюмировал источник.

Как комментирует Телеграм-канал "Политика Страны", судя по всему, результатов переговоров вновь никаких нет.

Напомним, Владимир Зеленский хочет привлечь к урегулированияю конфликта на Донбассе Вашингтон и предложил США несколько моделей участия в Нормандском формате.

Однако американцы не хотят к нему присоединяться.