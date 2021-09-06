В Пекине умер Ян Хеккер, советник федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, недавно назначенный послом ФРГ в Китае. Ему было пятьдесят четыре года. Он умер через очень короткое время после вступления в новую должность.

Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства в понедельник, 6 сентября.

Как переадет Телеграм-канал "Политика Страны" именно этот человек представлял канцлера Германии в "Нормандской четверке". Хеккер вел переговоры с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и представителем президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрием Козаком.

То есть, теперь могут остановиться и встречи в формате советников глав государств.

Пока неизвестно, кто заменит представителя Меркель в "четверке". Не исключено, что это произойдет лишь после избрания нового канцлера Германии.

Напомним, уже в этом году Ангела Меркель уйдет с поста канцлера Германии и не будет выставлять свою кандидатуру на выборах текущего года.

Кандидатом в канцлеры ФРГ от правящей партии ХДС стал Армин Лашет, который поддержал строительство российского газопровода "Северный поток-2".