Умер представитель Меркель в Нормандском формате Ян Хеккер. Что это значит для переговоров?
В Пекине умер Ян Хеккер, советник федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, недавно назначенный послом ФРГ в Китае. Ему было пятьдесят четыре года. Он умер через очень короткое время после вступления в новую должность.
Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства в понедельник, 6 сентября.
Как переадет Телеграм-канал "Политика Страны" именно этот человек представлял канцлера Германии в "Нормандской четверке". Хеккер вел переговоры с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и представителем президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрием Козаком.
То есть, теперь могут остановиться и встречи в формате советников глав государств.
Пока неизвестно, кто заменит представителя Меркель в "четверке". Не исключено, что это произойдет лишь после избрания нового канцлера Германии.
Напомним, уже в этом году Ангела Меркель уйдет с поста канцлера Германии и не будет выставлять свою кандидатуру на выборах текущего года.
Кандидатом в канцлеры ФРГ от правящей партии ХДС стал Армин Лашет, который поддержал строительство российского газопровода "Северный поток-2".