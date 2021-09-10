Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров увидел в словах Владимира Зеленского о возможности большой войны с северным соседом "отголоски КВН".

Высказывание президента Украины руководитель МИД РФ прокомментировал, выступая 10 сентября в Сочи на XXV Форуме современной журналистики "Вся Россия-2021".

Ранее Зеленский в рамках форума Ялтинской европейской стратегии в Киеве ответил на вопрос, возможна ли полномасштабная война между Россией и Украиной.

"Я считаю, может быть… Считаю, что это будет самой большой ошибкой России. После этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией", - заявил украинский президент.

Лавров признался, что негативно воспринял эти слова.

"Моя реакция негативная. Ну, я вижу здесь еще отголоски КВН. Может быть, таким образом нужно завоевывать сердца своих избирателей? Но это печально, если другого способа не осталось", - сказал Лавров.

Также он сообщил о предложении Франции и Германии провести встречу глав МИД Нормандской четверки на полях Генассамблеи ООН. Министр назвал такой подход непрофессиональным.

А по поводу перспектив встречи в нормандском формате сказал ещё жёстче: "Собираться в такой ситуации - не уважать себя".

"Страна" публиковала видео, на котором Зеленский говорит о войне с Россией.

Мы также приводили громкое заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что украинская армия могла бы взять Донецк и Луганск, но не будет этого делать.