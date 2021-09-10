Появилось видео, где Зеленский говорит о вероятности полномасштабной войны с Россией
В сети появилось видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности полномасштабной войны с Россией.
Президенту задали вопрос о том, возможна ли полномасштабная война с РФ. На что Владимир Зеленский ответил утвердительно, при этом у него была несколько странная мимика.
"Потенциал в этой теме есть. Считаю (если это произойдет - Ред.), это будет самая большая ошибка со стороны Российской Федерации (...) Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая вероятность есть", - сказал президент.
Также помимо войны Зеленский ещё говорил и о своём отношении к российскому коллеге Владимире Путину.
Отвечать на вопрос Зеленский начал с того, что у него не хватает времени о нем думать и попросил президента России не обижаться на это.
Зеленский добавил, что его интересует возможность встретиться с Путиным "предметно, а не как в "Нормандском формате".
Президент в рамках форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021 в Киеве в пятницу, 10 сентября также заявил, что ждет освобождения удерживаемых Россией украинцев после "Нормандского саммита".
Кроме того, Зеленский заявил, что не все западные лидеры хотят видеть Украину в Евросоюзе.