В сети появилось видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности полномасштабной войны с Россией.

Президенту задали вопрос о том, возможна ли полномасштабная война с РФ. На что Владимир Зеленский ответил утвердительно, при этом у него была несколько странная мимика.

"Потенциал в этой теме есть. Считаю (если это произойдет - Ред.), это будет самая большая ошибка со стороны Российской Федерации (...) Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая вероятность есть", - сказал президент.

Также помимо войны Зеленский ещё говорил и о своём отношении к российскому коллеге Владимире Путину.

Отвечать на вопрос Зеленский начал с того, что у него не хватает времени о нем думать и попросил президента России не обижаться на это.

Зеленский добавил, что его интересует возможность встретиться с Путиным "предметно, а не как в "Нормандском формате".

Президент в рамках форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021 в Киеве в пятницу, 10 сентября также заявил, что ждет освобождения удерживаемых Россией украинцев после "Нормандского саммита".

Кроме того, Зеленский заявил, что не все западные лидеры хотят видеть Украину в Евросоюзе.