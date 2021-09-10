Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые лидеры государств-членов Европейского Союза, который готов позвать в свой состав балканские страны, но не Украину, не видят нашу страну среди них.

Об этом украинский лидер заявил в ходе мероприятия YES Brainstorming - на тему "Пост-ковид", организатором которого стала Ялтинская европейская стратегия вместе с Фондом Виктора Пинчука.

Президент сказал, что наблюдает за отношением политиков и лидеров Европейского Союза. По его мнению, не все они хотят видеть там Украину.

Такая же история и с НАТО, добавил Владимир Зеленский.

"Если вы хотите, чтобы окрепла Россия, не берите Украину", - сказал Зеленский.

Между тем, на Ялтинской стратегии впервые после своей отставки на публике появился бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. Он общался с бывшими премьер-министрами Украины Владимиром Гройсманом и Арсением Яценюком.

Напомним, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала, что Украине для вступления в Евросоюз нужно ждать еще 20 лет.

После этого евродепутаты объявили, что эти сроки зависят от самой Украины. Также, чтобы попасть в ЕС, наша страна должна выполнить все пункты Соглашения об ассоциации.