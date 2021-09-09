В ответ на заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая сказала, что Украине для вступления в Евросоюз нужно ждать еще 20 лет, евродепутаты объявили, что эти сроки зависят от самой страны.

Об этом говорится в письме депутатов из группы "Друзей Украины в Европарламенте", пишет "Европейская правда".

В заявлении также сказано, что критерии членства в Евросоюзе не менялись и остаются прежними. Речь идет о приверженности политическим ценностям ЕС, а также его правовым нормам и принципам единого рынка.

Чтобы попасть в ЕС, Украина должна выполнить все пункты Соглашения об ассоциации. Евродепутаты заявили о необходимости реформ в правовой, экономической, политической и государственной сферах. Основной задачей члены Европарламента называют борьбу с коррупцией.

При этом в письме сказано, что сроки, в которые наша страна может стать полноправным членом ЕС, во многом зависят от темпов и результатов реформ, которые выберет Украина.

Напомним, "Страна" писала о том, что что еще рассказала об Украине президент Эстонии.

Также мы сообщали, что президент Эстонии не рекомендовала инвестировать в Украину.