Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что создание армии со стороны Евросоюза может ослабить сам трансатлантический Альянс, а также разобщить всю Европу.

Об этом он рассказал в интервью The Telegraph.

"Я приветствую больший вклад в сферу обороны со стороны Европы, но он не должен заменить НАТО. Необходимо удерживать связь между Северной Америкой и Европой", - рассказал генсек.

Столтенберг считает, что Запад не имеет достаточно ресурсов, поэтому необходимо не допустить дублирования функционала, который есть у НАТО.

Это заявление прозвучало в ответ на недавние слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и председателя военного комитета Евросоюза Клаудио Грациано, которые призвали к созданию в рамках организации сил быстрого реагирования численностью минимум в пять тысяч человек.

Ранее мы писали о том, что посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что война на Донбассе и аннексия Россией Крыма является препятствием к вступлению Украины в Североатлантический Альянс.

Также экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала, что Украина не сможет вступить в НАТО до возврата всех своих территорий, несмотря на закрепление в Конституции страны "необратимого евроатлантического курса".