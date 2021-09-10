Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что после "Нормандского саммита" могут быть освобождены украинцы, удерживаемые на территории РФ в плену из-за конфликта на Донбассе.

Об этом глава украинского государства заявил 10 сентября во время форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming, пишет "Интерфакс-Украина".

При этом Зеленский не верит в обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех". Президент Украины заявил, что он верит, что после "Нормандской встречи" могут быть освобождены 10-20 человек, может быть чуть больше.

Напомним, в рамках этого же форума глава государства заявил, что допускает вероятность полномасштабной войны с Россией.

Также мы писали о том, что в мае советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия увязывает обмен пленными с политическими уступками. Из-за этого, по его мнению, этот процесс тормозится.

Кроме того, мы сообщали, что этой весной, в апреле, представители ОРДЛО передали Киеву списки на обмен удерживаемыми лицами, а украинская сторона сделала аналогичный шаг еще в конце 2020 года. После этого списки начали уточнять.