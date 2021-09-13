На Донбассе во время обстрелов погиб боец ВСУ
С первой половины дня до 17:00 воскресенья, 12 сентября, на Донбассе три раза нарушалось перемирие. В результате обстрелов смертельное ранение получил один служащий ВСУ.
Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Фейсбуке.
По данным штаба, вблизи Нью-Йорка противник обстрелял позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.
В направлении Невельского велся огонь из стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Верхнеторецкого применяли противотанковый ракетный комплекс.
в ответ на обстрелы ВСУ открывали огонь.
О действиях противника доложили представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
Также в штабе ООС рассказали, что пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более одного гектара территории и передали на уничтожение 64 взрывоопасных предмета, а также восстановили восемь поврежденных домов.
Как писала "Страна", 11 сентября на Донбассе нарушали режим перемирия 14 раз, что привело к гибели двоих украинских военных. Еще девять человек были при обстрелах ранены.
А по итогам пятницы штаб ООС сообщил о восьми нарушениях режима прекращения огня на Донбассе и смерти одного военного.