С первой половины дня до 17:00 воскресенья, 12 сентября, на Донбассе три раза нарушалось перемирие. В результате обстрелов смертельное ранение получил один служащий ВСУ.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Фейсбуке.

По данным штаба, вблизи Нью-Йорка противник обстрелял позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Невельского велся огонь из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Верхнеторецкого применяли противотанковый ракетный комплекс.

в ответ на обстрелы ВСУ открывали огонь.

О действиях противника доложили представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Также в штабе ООС рассказали, что пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более одного гектара территории и передали на уничтожение 64 взрывоопасных предмета, а также восстановили восемь поврежденных домов.

Как писала "Страна", 11 сентября на Донбассе нарушали режим перемирия 14 раз, что привело к гибели двоих украинских военных. Еще девять человек были при обстрелах ранены.

А по итогам пятницы штаб ООС сообщил о восьми нарушениях режима прекращения огня на Донбассе и смерти одного военного.