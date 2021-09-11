На Донбассе в результате огня противника убит военнослужащий Объединенных сил. Еще трое военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи военных транспортировали в лечебное учреждение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в утренней сводке.

Штаб ООС сообщает о 8 нарушениях режима прекращения огня на Донбассе. В районе Попасной по позициям военных вели огонь из гранатометов и 120-мм минометов.

Состояние раненых военных оценивается как средней тяжести.

"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении штаба

Представительство "ДНР" в СЦКК сообщило о 2 нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ, в ходе которых были применены 38 снарядов. Представительство "ЛНР" в СЦКК сообщило, что не фиксировало нарушений режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинская армия могла бы взять Донецк и Луганск, но не будет этого делать.

Позже спикер парламента Дмитрий Разумков выступил против возвращения Донбасса военным путем.