Чуть больше недели остается до выборов в Госдуму, которые пройдут 17-19 сентября.

В среду, 8 сентября, Верховная Рада приняла постановление с осуждением допуска жителей "ЛДНР" к думскому голосованию. Но, несмотря на это, в самих "республиках" горячая пора - подготовка к первым в истории "ДНР" и "ЛНР" выборам российских депутатов.

Технически такую возможность уже сделали: люди, получившие российские паспорта (их уже более 600 тысяч) смогут проголосовать через интернет, не выезжая. То есть официальных участков на неподконтрольных территориях никто не открывает.

Но при этом власти "республик" активно помогают местным жителям регистрироваться в системе. А те, кто не в ладах с интернетом, смогут проголосовать в специально организованных для этого местах, где будут находиться консультанты.

То есть - по сути это полноценные выборы со своими избирательными участками. Кроме того, вовсю идет агитация - в основном связанная с тем, чтобы мобилизовать для голосования как можно больше народу.

"Страна" рассказывает, что представляет собой агитация в Донецке и как готовятся к выборам в Госдуму за неделю до их начала.

Как проходит агитация в "ДНР"

Жители "ДНР" в электронном виде получат только один бюллетень - со списком партий.

Для голосования за мажоритарщиков, как и прежде, нужна регистрация по месту жительства (в виде штампа в паспорте). В связи с этим одномандатникам нет смысла рекламировать себя в "республике".

По просьбе "Страны" наши читатели из Донецка прислали фото предвыборной агитации.

"Россия - наш выбор. 17, 18, 19 сентября выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Электронное дистанционное голосование. Голосуй дома! Голосование на избирательных участках Ростовской области", - написано на рекламных щитах.

Возле "Ливерпуля" на улице Артема развернули гигантский плакат. На фоне триколора написано: "Мы - русский Донбасс". Изображение дополняют символы России. такие как храм Василия Блаженного и Спасская башня Кремля.

То есть речь идет о плакатах не за конкретные партии, а в целом за поход на выборы. Проводится мысль, что таким образом Донецк становится как бы частью России.

Впрочем, конкретные партии тоже проявляют себя.

8 сентября, в День освобождения Донбасса, Донецк посетил секретарь генсовета "Единой России", первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Он выступил на Саур-Могиле с речью о русском мире и единстве. Дончане шествовали к монументу с флагами России и единороссов.

Денис Пушилин отчитался в соцсетях о визите Турчака. Рассказал, что тот подарил одной из донецких школ ноутбуки и спортивное оборудование.

Денис Пушин и Андрей Турчак. Фото: телеграм Д.Пушилина

Другой широкой агитации в "ДНР" наши читатели не увидели. Хотя в интернете есть фото плакатов с призывами голосовать за Компартию.

"Задача - привлечь к голосованию больше людей"

Подготовка к выборам идет и на уровне чиновничьего аппарата и бюджетных структур.

Источник "Страны", который задействован в организации выборов в "ДНР", рассказал о поставленных целях. По словам нашего собеседника, задача №1 - привлечь к голосованию как можно больше людей. Для этого сейчас в "республике" задействованы все ресурсы.

Жителей обзванивают местные власти. Подтверждение о подаче заявки на онлайн-голосование у сотрудников просят работодатели. С этой недели к ним подключились школы и садики: скриншоты с сайта "Госуслуг" запрашивают у родителей. В устной форме напоминают о важности участия в выборах при посещении налоговой, ГАИ, миграционной и других служб.

По словам источника "Страны", устроителям выборов запретили агитировать за конкретные партии трудовые коллективы и граждан, которые придут в 255 "информационных центров" (это по сути - избирательные участки с доступом в интернет, расположенные в школах).

"На очередном совещании была затронута тема, нужно ли оказывать "содействие" в голосовании за "Единую Россию". Ответ был такой: "Категорически нет". От организаторов требуют лишь отчета по количеству проголосовавших паспортов. "За кого они поставят плюсик - не интересует", - говорит источник "Страны".

Интересные процессы идут в образовании. С понедельника школы "ДНР" посещают проверяющие из России. Они осматривают посещения с компьютерами, где будет проходить голосование. Чуть ли не с линейкой измеряли полтора метра - социальную дистанцию между "избирательными кабинками". Интересовались наличием питьевой воды, туалета, санитайзеров. Осматривали медицинские комнаты.

Проверяющие акцентировали внимание директоров школ на том, чтобы они не вмешивались в процесс голосования. Конкретно в тот момент, когда человек будет ставить галочку в бюллетене, волонтер обязан выйти из "избирательной кабинки". В случае, если граждане будут спрашивать совет, за кого отдать голос, им следует дать справочную информацию ЦИК РФ с описанием всех партий. Никаких рекомендаций давать нельзя.

Источник "Страны" озвучил одну возможную причину, с чем связаны эти требования. Руководителей школ предупредили, что в дни выборов по территории "ДНР" могут перемещаться люди, которые "в интересах Украины", будут пытаться сделать видео с участков, чтобы впоследствии дискредитировать выборы в "республике".

Что касается отношения к разным партиям, то понятно, что более всего на слуху партия "Единая Россия", которая среди дончан ассоциируется с Путиным. В тоже время другие партии, которые, скорее всего, попадут в Госдуму, также касаются донецкой темы. КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия за правду" выступают за признание Россией "ЛДНР" или же вообще за включения их в состав РФ.

К слову, в "ДНР", по сравнению со средним российским результатом, может быть более высокая поддержка "Справедливой России". Ее возглавляет известный среди дончан писатель Захар Прилепин, бывший соратником погибшего Александра Захарченко.

Как узнать результаты голосования в "ДНР"?

По данным источника "Страны", в рамках электронного голосования жители "ДНР" прикрепляются к двум районам Ростовской области - Неклиновскому и Матвеево-Курганскому (на карте отмечены синим).

Оба они граничат с Донецкой областью и на их территории выдают паспорта РФ.

Как можно будет узнать, за кого проголосовали конкретно в "ДНР" и какая была явка?

Общее население Матвеево-Курганского района - 42,5 тысячи человек. Неклиновского - около 86 тысяч. Итого 128,5 тысяч. Из них часть - несовершеннолетние. Часть - минимум 35%, если отталкиваться от явки на выборах президента, - не будут участвовать.

На выборах по поправкам к Конституции российский ЦИК публиковал отдельно данные по онлайн и оффлайн голосованию. Наш источник, близкий к этим выборам в "ДНР", приводит свои расчеты.

"Чтобы посчитать явку конкретно в "ДНР", нужно взять общую явку проголосовавших онлайн за партии в этих двух районах и отнять от них число голосовавших за кандидатов по мажоритарке (это только местные). Все остальное будут жители "ДНР", голосующие онлайн за партсписки", - говорит наш собеседник.

Он предположил, что количество онлайн-голосов из Донецкой области будет многократно больше, чем из двух районов Ростовской (проголосуют сотни тысяч обладателей российских паспортов). А потому разбивку по партиям в Неклиновском и Матвеева-Курганском районах грубо можно трактовать, как результаты "ДНР".

Если отталкиваться от голосования по поправкам к Конституции, 100% результатов онлайн-выборов были опубликованы вечером последнего дня. То есть сейчас их следует ожидать после 21:00 воскресенья, 19 сентября.

Число жителей "ДНР", отправившихся голосовать вживую в Ростовскую область, может составить несколько тысяч. Это могут быть как те, у кого нет СНИЛСа, так и те дончане, у кого в российских паспортах стоит регистрация в регионах, где онлайн-голосование не проводится.

В России через интернет могут голосовать:

Москва,

Севастополь,

Нижегородская,

Курская,

Ярославская,

Мурманская,

Ростовская области.

В случае, если у жителей "ДНР" прописка в одном из перечисленных регионов, они смогут проголосовать, не покидая дома. Если в любом другом регионе - нет. Им система сайта "Госуслуги" предлагает выбрать любой избирательный участок России, но реальный. То есть дончанину с пропиской, допустим, в Белгородской области, придется ехать голосовать в Ростов.

Как рассказали нам собеседник, близкий к выборам, данные о таких гражданах в "ДНР" собираются. Если они работают в бюджетных структурах, не поехать на выборы им будет сложно. Первая уважительная причина - состояние здоровья (подкрепляется справкой от врача). Вторая - личные причины, которые нужно будет объяснить.

Более того, 17-19 сентября между "ДНР" и Ростовской областью пустят бесплатные автобусы. Таким образом, некое число избирателей из "ДНР" будут голосовать на участках в селе Покровском и поселке Матвеев Курган.

Добавили к пенсиям и зарплатам

Накануне голосования идет и "агитация рублем".

1. Летом пенсии были повышены на 17% плюс произведен перерасчет за годы, проработанные после пенсии.

Приводим конкретный пример. Пенсия жителя Донецка была 10 200 рублей, стала - 15 400 рублей (было 3700 гривен, стало - 5600).

2. Зарплаты бюджетников были увеличены на 25% для горожан, на 35% - для сельской местности. Пример: зарплата была 25 000 рублей, стала - 31 тысяча рублей (было 9100 гривен, стало - 11 300).

Обе эти суммы - и пенсии, и зарплаты бюджетников - примерно соответствуют ростовским. И еще одно такое же повышение запланировано на 1 января 2022 года.

3. Родители получили по 10 тысяч рублей (3650 гривен) на каждого ребенка-школьника. Это была "путинская" единовременная выплата для подготовки в учебному году.

4. С июня начали погашать долги по зарплатам перед рабочими заводов. Транши продолжались на протяжении всего лета. Во вторник заявили, что закрыли задолженность перед металлургами - 3,5 миллиарда рублей.

То есть можно рассчитывать на мобилизацию бюджетников и промышленного сектора. Что же до частников, то по ним каких-то подвижек почти нет - местный малый бизнес может порадоваться разве что снятию таможни между "ДНР" и "ЛНР" с 1 октября.

Но в целом самый массовый сектор, где больше всего новоявленных граждан России, власти "ДНР", надо полагать, охватили. Поэтому там можно ждать довольно высокой явки.