Новый учебный год в школах "ДНР" начался с трех новшеств. С 1 сентября мероприятия в учебных заведениях начали проводить по специальному протоколу, гармонизированному с российским.

Появился новый предмет - родной язык и литература. Он тоже перекочевал из России.

Но главная тема в повестке дня донецких школ - выборы в Госдуму, которые пройдут в учебных заведениях 17-19 сентября.

Обо всем подробнее - в материале "Страны".

Под звуки гимна РФ и с триколором

На российскую систему образования школы "ДНР" перешли еще в прошлом учебному году.

Дисциплины стали преподавать по тем же учебникам, что и в России. Кроме того, дончане получили возможность сдавать ЕГЭ и получать российский аттестат на месте (ранее ездили в Ростовскую область).

В этом учебном году появился еще один новый предмет - родной язык и литература, о котором мы расскажем ниже отдельно.

Делопроизводство в школах по российскому образцу. С 1 июля 2021 года зарплату учителей вывели на уровень Ростовской области. Теперь педагог первой категории получает около 30 тысяч рублей (11 100 гривен).

На днях пользователи соцсетей публиковали сообщения о том, что в школах "ДНР" на 1 сентября появился российский флаг и звучат гимн России. Это мы можем подтвердить и добавить: российские символы были не самодеятельностью отдельного директора и распространились повсеместно.

30-31 августа школы "республики" получили телефонограмму от руководства "ДНР".

Из нее следовало, что с нового учебного года внедряется новый протокол всех торжественных мероприятий в школе (есть в распоряжении "Страны"). Пересказываем его близко к тексту:

Начало. Ведущий говорит: "Флаг Донецкой народной республики". Выносится флаг.

Звучит гимн Донецкой народной республики. Играет вступление, куплет, припев. Все поют.

"Флаг Российской Федерации". Выносится флаг.

"Звучит гимн Российской Федерации". Играет вступление, куплет, припев. Все поют.

Флаги нужно выносить в руках. На протяжении мероприятия их следует оставлять на напольном кронштейне. Российский - слева от входа (президиума), "ДНР" - справа.

Завершается мероприятие по аналогии с началом: звучат оба гимна в указанной последовательности.

Как известно, на 1 сентября учителя обычно пишут разные приветственные надписи на доске. В этом году донецким педагогам разрешили указывать и слова про Россию. Например, в такой формулировке:

"Таланты наши для тебя, Россия! Гордись и славься, родной Донбасс!"

В подарок 1 сентября, по данным СМИ, некоторые первоклассники получили "Азбуку Донбасса". Предисловие для нее написал Денис Пушилин. Из учебника дети смогут узнать, что борщ донбасский, а Родина - Россия.

Помимо этого, школы отправляли заявки о количестве первоклассников с разбивкой на мальчиков и девочек. Им обещали подарить по рюкзаку, наполненному канцтоварами. Но эти презенты еще в пути.

Новый предмет - родной язык

В этом году в "ДНР" появился новый предмет под названием родной язык и родная литература. Он, как все остальное, пришел из российской системы образования. Это предмет, не тождественный русскому языку и литературе.

Такая разбивка предметов появилась в России с 2019 года. И теперь перекочевала в "республики". Суть ее в следующем.

В России статус официальных имеют 37 языков - русский, бурятский, татарский, чеченский, коми и другие. Российские республики имеют право организовывать весь учебный процесс на своих языках, а русский язык и литературу преподавать как отдельные предметы.

Несколько лет назад до Путина дошли жалобы от родителей о том, что в республиках угнетается русский язык. Например, в Татарстане школы стали увеличивать часы преподавания татарского языка даже в ущерб русскому.

Чтобы уравновесить ситуацию, Госдума внесла поправки в закон об образовании. По итогу остался предмет русский язык и литература. И отдельно появился родной язык и литература (это может быть как русский, так и другой).

На русском языке продолжили изучать правила орфографии и пунктуации.

На родном языке (в том числе, если это русский) работали над речью, правильностью ударений и словоупотребления, риторикой.

По описанному принципу родной язык в дополнение к русскому языку стали преподавать и в "ДНР".

Правда, вряд ли на уроке родной речи можно будет учить украинский - с этого года украинский язык в "республике" не может преподаваться даже в качестве факультатива. Впрочем, как рассказали нам работники местного образования, массового запроса от населения на изучение украинского в "ДНР" нет.

Как в школах организуют выборы в Госдуму

Как уже рассказывала "Страна", "ЛДНР" впервые будут принимать участие в российских выборах - в Госдуму. Они пройдут 17-19 сентября.

Жителям "республики" предоставят возможность проголосовать удаленно по Интернету (российское законодательство это позволяет).

Дончане, у которых есть российские паспорта и СНИЛС, смогут отдать свой голос дома. Те, у кого есть сложности в обращении с сайтом "Госуслуги", получат возможность прийти в школы. Там будут установлены компьютеры и волонтеры подскажут, как ставить галочку.

Таким образом, в школах "республик" появятся так называемые Интернет-избирательные участки. "Стране" стало известно их количество - около 250 в "ДНР". Официально их назвали Информационными центрами.

В таких 250 школах в первый день выборов - в пятницу, 17 сентября - занятия велено проводить в дистанционном формате. Дети останутся дома.

Всем педагогам рекомендовано проголосовать с 8:00 до обеда, и отчитаться об этом руководству районо или гороно.

Ответственность за организацию выборов на местах возложили на директоров школ. По ходу дела они столкнулись с проблемой: во многих учреждениях компьютеры, на которых будут голосовать люди, сильно устарели или работают из рук вон плохо.

В августе был сформирован запрос на количество нужной техники. Школы получат от 6 до 10 единиц - компьютеров или ноутбуков. Эта техника новая, ее привезли и со дня на день начнут раздавать. После выборов забирать назад не станут.

На днях описанная выше концепция голосования дополнилась новой вводной. Тех жителей "республик" с российскими паспортами, которые не смогут проголосовать онлайн (ключевая причина - не успели получить СНИЛС), 17-19 сентября будут возить в Ростов.

По данным "Страны", из "ДНР" в Ростовскую области эти три дня будут курсировать бесплатные автобусы.