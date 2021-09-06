"Луганская народная республика" и "Донецкая народная республика" завершают синхронизацию своих законов, чтобы создать единое экономическое и таможенное пространство.

Об этом сообщает "Донецкое агентство новостей" со ссылкой на совместное заявление "глав" "ДНР" Дениса Пушилина и "ЛНР" Леонида Пасечника.

В заявлении говорится, что единое экономическое и таможенное пространство снимет ограничения на перемещение людей, продукции и финансов между "республиками", поможет ускорить их развитие.

Первым шагом в этом направлении станет реализация принятых 6 сентября программ социально-экономического развития "ДНР" и "ЛНР на 2022–2024 годы.

В программах заложено увеличение размеров пенсий и социальных пособий до уровня, "гарантированно превышающего уровень Украины". Ожидается также развитие системы здравоохранения и обновление медоборудования, восстановление жилого фонда, социальных и инфраструктурных объектов, разрушенных в результате обстрелов, повышение эксплуатационных характеристик систем ЖКХ, развитие транспортных сетей, дорожного хозяйства.

Для реализации программ будут подписаны "межгосударственные договоры", сказано также в тексте.

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