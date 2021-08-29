Двое детей в Горловке были ранены в результате обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщили в "Народной милиции ДНР" в Телеграме в воскресенье.

Там заявили, что военные 10 бригады выпустили по Горловке четыре снаряда из артиллерийского орудия калибром 122-мм, 14 мин калибром 82 мм и две гранаты из СПГ.

В результате обстрела ранения получили двое детей - семилетняя девочка и десятилетний мальчик, которые находились во дворе собственного дома.

Детей доставили в медицинское учреждение, где им была оказана необходимая помощь.

Напомним, последние дни наблюдается обострение на фронте. Сегодня сообщалось, что в седьмую годовщину выхода украинских военных из Иловайского котла произошли новые обстрелы, в результате которых пострадали 10 человек.

А вчера в зоне боевых действий под обстрел попала железнодорожная станция в Авдеевке. В связи с этим движение поездов было временно ограничено. Как утверждают в "УЗ", ограничение будет действовать три дня - составы будут курсировать до ст. Покровск и Очеретино.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что стоит за возобновлением обстрелов на Донбассе.