Экс-заместителя "министра информации ДНР", Владимира Пряхина, которого СБУ задержала еще в феврале, а суд поместил в Лукьяновское СИЗО Киева, перевели под домашний арест.

Об этом "Стране" рассказали представители Владимира Пряхина.

"Надеемся, что снимут обвинения", - сказали они в комментарии для "Страны".

Напомним, Владимир Пряхин продолжительное время живет на территории Украины, в Киеве. Как заявили сотрудники СБУ, Пряхин через какое-то время после своей работы в Донецке вернулся на подконтрольную территорию Украины через Россию "вне установленных пунктов пропуска". После чего жил в столице и работал политтехнологом в одной из общественных организаций.

Кроме этого, Пряхин как представитель "ДНР" ранее числился на сайте "Миротворец". Однако сейчас там есть лишь его тезка из Крыма. Его профайл с "Миротворца" исчез. Так бывает, если человеку гарантируют безопасность в Украине по линии правоохранительных органов.

Ранее мы также писали о том, что московский Пресненский суд продлил срок содержания под стражей бывшему "министру доходов и сборов ДНР" Александру Тимофееву, который был ранен во время взрыва в кафе "Сепар". При этом взрыве погиб "глава ДНР" Александр Захарченко.