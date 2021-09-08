Кабинет министров Украины упростил въезд на неподконтрольные Киеву территорию Донбасса через линию разграничения для гуманитарных грузов и людей, которые из сопровождают. Теперь в дипломатических паспортах представителей гуманитарных организаций не будут делать отметки.

Соответствующий проект постановление был принят на заседании правительства в среду, 8 сентября.

Как указано в пояснительной записке к документу, изменения связаны со сложностями, на которые пожаловались представители швейцарской организации "ШАРС" - им при каждом пересечении линии разграничения ставили отметки в дипломатические паспорта. Теперь представители гуманитарных организаций смогут ездить на неподконтрольный Донбасс без соответствующих отметок в документах.

Напомним, летом Организация Объединенных Наций предупредила о критической ситуации с гуманитарной помощью на Донбассе. В ООН рассказали, что без нужного финансирования уже этой зимой некоторые общины могут погибнуть.

Также "Страна" сообщала, что в Красном Кресте заявили о значительном ухудшении гуманитарной ситуации на неподконтрольном Донбассе по сравнению с прошлым годом. Ухудшает ситуация пандемия коронавируса и боевые действия.