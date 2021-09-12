За прошедшие сутки, 11 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил 14 раз нарушали режим прекращения огня. В результате двое военнослужащих ВСУ погибли, девять получили ранения, еще один - боевое травмирование.

Об этом сообщается в сводке штаба ООС в Фейсбуке от 12 сентября.

Как рассказали в штабе, в направлении Новогнатовки были обстреляны позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм.

Из такого же крупнокалиберного оружия была обстреляна гражданская инфраструктура Новогнатовки, в результате чего оказались повреждены частный дом и прилегающая территория. Пострадавших среди местного населения нет.

Также из артиллерии калибра 122 мм дважды велся огонь вблизи Верхнеторецкого.

В районе Золотого-4 открывали огонь по позициям ВСУ из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. А неподалеку Старогнатовки применялись станковые противотанковые гранатометы.

Вблизи Талаковки и Нью-Йорка велся прицельный огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Кроме того, в районе населенного пункта Нью-Йорк с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили мины калибра 82 мм.

Неподалеку Причепиловки стреляли из гранатометов разных систем и минометов 120 калибра.

Также из гранатометов и стрелкового оружия было обстреляно Водяное, что на Приазовье.

Позиции ВСУ вблизи Новоалександровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано два пролета беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Состояние трех раненых при обстрелах средней тяжести, остальных - удовлетворительное.

В ответ на обстрелы ВСУ открывали огонь. О нарушениях украинская сторона поставила в известность представителей ОБСЕ через СЦКК.

По состоянию к 7:00 12 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Несмотря на перемирие обстрелы на Донбассе практически не утихают. Так, в самом конце лета штаб ООС сообщил о раненых и погибшем, а в Донецке и Луганске обвиняют ВСУ в обстрелах.

На этом фоне Владимир Зеленский допустил вероятность полномасштабной войны с Россией.