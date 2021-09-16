Утром в четверг, 16 сентября, противник обстрелял из минометов город счастье в Луганской области. В результате был ранен глава Счастьинской военно-гражданской администрации Александр Дунец.

О нарушении режима тишины на Донбассе в Facebook сообщил пресс-центр штаба ООС.

По информации штаба ООС, обстрел населенного пункта, который расположен на подконтрольной Киеву территории, велся более часа - с 06:40 до 07:50. Позиции, откуда из минометов стрелял противник, расположены в районе Веселой Горы. Один человек в результате обстрела получил ранение, также был поврежден дом на улице Энергетиков и машины.

В Счастьинской городской территориальной громаде сообщили, что гражданской лицо, раненное в результате утреннего обстрела, - это глава ВГА Александр Дунец. Он получил черепно-мозговую травму и осколочное ранение бедра и находится в удовлетворительном состоянии.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, почему на Донбасс опять стягивают войска и растут обстрелы.

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