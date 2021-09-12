Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, прокомментировал грядущее голосование жителей неподконтрольного Донбасса на выборах в Госдуму. Напомним, что право голоса там имеет около сотни тысяч человек.

Об этом спикер Банковой рассказал телеканалу "Дом". Сюжет вышел в воскресенье, 12 сентября.

По словам Никифорова, Зеленский уверен - в случае необходимости и ради безопасности жители могут съездить и проголосовать:

"Он (Зеленский - Ред.) говорит, что если для ощущения безопасности, для того, чтобы решать какие-то бытовые вопросы, для того, чтобы чувствовать себя нормально, жителю оккупированной территории надо получить российский паспорт - пусть он его получает. Если надо, чтобы он проголосовал - пусть голосует".

Выборы в Госдуму РФ назначены на 17-19 сентября. Голосование намерены провести также в Крыму и неподконтрольной части Донбасса.

Напомним, в этом году принят участие в голосовании на выборах в Госдуму разрешат и жителям Донбасса, у которых есть российские паспорта. Что означает для Украины включение жителей неподконтрольны территорий в политическое поле России, подробно разбиралась "Страна".

Между тем, Верховная Рада Украины призвала мир не признавать легитимность выборов в Госдуму РФ.