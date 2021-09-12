Из Донецка поступает за последнее время все больше тревожной информации. Город начал слышать обстрелы громче, нежели обычно. При этом почти каждый день идут сообщения о пострадавших мирных жителях.

Украина тоже говорит о раненых и погибших - правда, не гражданских, а солдатах.

Интенсивность конфликта на Донбассе резко усилилась в августе - накануне поездки Зеленского в Штаты. А сентябрь начался с еще более серьезных столкновений. То есть, идет усиление конфликта.

Что происходит и может ли это привести к новому обострению по аналогии весны 2021 года - разбиралась "Страна".

Что жители Донецка говорят про обстрелы

В последние дни жители Донецка снова слышат громкие обстрелы. "Прилетает" главным образом с северной стороны, то есть от контролируемой ВСУ Авдеевки.

Жители Киевского района шахтерской столицы рассказали, что интенсивно "греметь" стало с 8 сентября - Дня освобождения Донбасса. Обстрел шел в районе шахты имени Засядько.

В тот же день по местным телеканалам прошла информация, что ранены двое местных жителей - женщина, 1971 г.р. и мужчина, 1981 г.р. Они получили травмы и осколочные ранения.

"Стране" подтвердили эту информацию знакомые одного из пострадавших - дончанина Анатолия М. "Повезло ему. Осколок по голове черканул, плечо прошило навылет и в ногу попало. Но ничего не задело - ни органы, ни кости", - рассказали нам в Донецке. Случилось это на улице Стратонавтов.

Позже Следком РФ открыл по этому поводу уголовное дело.

К слову, если посмотреть на динамику возбуждения этих дел, то их за минувшее лето больше всего было в августе. То есть к концу лета - началу осени, как считают в России, обстрелы территории "республик" участились.

Обстрелы, которые возбуждали интерес Следкома РФ этим летом

11 сентября Киевский район вновь слышал громкие "прилеты" в районе Путиловской рощи. Это та информация, которую "Стране" сообщили местные жители.

Что говорят Украина и "ДНР"

Также в этот день в Кировском районе города (западное направление) взорвалась нефтебаза. "Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что в резервуар попало взрывное устройство, а на месте якобы обнаружены фрагменты беспилотника.

Дым от пожара на базе был виден издалека.

Также местные военкоры публикуют фото отверстия в резервуаре, куда беспилотник мог сбросить бомбу.

В тот же день в "ДНР" заявили об огневой атаке на Докучаевск - город южнее Донецка. Недалеко от местного флюсо-доломитного комбината получили ранения двое гражданских - мужчина и женщина пенсионного возраста.

В городских пабликах после этого начали публиковать сообщения, что делать при обстреле.

То есть по ту сторону фронта в последние дни говорят о том, что участились обстрелы гражданской инфраструктуры. И как минимум четверо раненых гражданских за пять дней.

В штабе ООС тоже сообщают о потерях. Причем более серьезных. Вчера погибли двое военных, девять было ранено. Где именно они погибли - не сообщается.

Также Украина заявляет, что 11 сентября из Докучаевска обстреляли соседнюю Новоигнатовку (жертв нет).

Другими словам, обстрелы в районе Докучаевска подтверждает и Украина. Только без пострадавших гражданских со своей стороны.

Главком ВСУ Залужный традиционно обвинил в усилении обстрелов Россию и сравнил ее с ИГИЛ и Аль-Каидой.

При этом последнем отчете миссии ОБСЕ говорится, что 10 сентября Украина вывела из мест хранения 29 гаубиц, 13 танков и миномет. Гаубицы и несколько десятков бронемашин видели на железнодорожной станции в поселке Зачатовка.

То есть идет переброска вооружения - не исключено, что на линию фронта.

Также важный момент этого отчета - на этой неделе усредненное количество обстрелов достигло среднего показателя 2020 года. Хотя еще несколько дней назад оно было существенно ниже.

Вот, например, как обстояло дело четвертого сентября.

А вот, как вырос средний показатель за семь дней к пятнице 10 сентября.

Почему участились обстрелы?

Интенсивность боев на Донбассе начала расти еще накануне визита Владимира Зеленского в США. Тогда Украина обстреляла окраины Донецка, а "ДНР" ударили по позициям ВСУ в Авдеевке. Мы детально об этом рассказывали.

После возвращение Зе ситуация, как видим, продолжила ухудшаться. Причем гражданские страдают исключительно со стороны "республик".

Также ОБСЕ фиксирует украинскую военную технику на железной дороге - как это было и во время весеннего обострения, которое чуть не сорвалось в прямую войну с Россией.

При этом Банковая не акцентирует внимания на ситуации с боями. Хотя двое погибших и девять раненых лишь за субботу - это серьезный повод прокомментировать. Но комментариев политического характера нет. Да и на уровне военного руководства из этого не делается информационной шумихи.

Но при этом бои продолжаются и усиливаются. Украина, как показывают данные ОБСЕ, активно подводит и ротирует технику в зоне конфликта. Но кто бы не стал инициатором новых обстрелов - они однозначно блокируют любое политическое урегулирование ситуации на Донбассе.

Как уже рассказывала "Страна" - судя по итогам эпопеи с "Северным потоком-2", именно от выполнения Минска-2 может зависеть продолжение газового транзита через Украину после 2024 года. Германия не так давно требовала от Киева узаконить "формулу Штайнмайера" и намекала, что без окончания войны в НАТО украинцы не вступят.

Усиление обстрелов дает Украине аргументы отбивать разговоры европейцев о "Штайнмайере", выборах и особом статусе. Старая, опробованная еще при Порошенко тактика.

При этом нельзя исключать повторения того, что было весной - когда обстрелы и стягивание войск вызвали ответную реакцию Москвы и угрозу большой войны. Если это произойдет снова, Банковая сможет говорить, что Россия после достройки "Северного потока-2" готовится атаковать Украину (как и предрекал ранее Зеленский).

На этом фоне президент США Байден снова окажется вынужденным делать знаки поддержки Украине, звонить Зеленскому и выслушивать просьбы о новой помощи, гарантиях и компенсациях. А в Вашингтоне оппоненты Байдена будут раздувать "зраду" - которая после бегства американцев из Афганистана будет звучать куда громче, нежели весной.

Вплоть до того, что Белый дом будут вынуждать вводить санкции против "Северного потока-2". Что, конечно, является идеей-фикс украинского руководства.

Правда, если угроза войны станет реальной, то Штатам такие "качели" могут, наконец, надоесть. И они реально начнут останавливать войну на Донбассе - чтобы предупредить дальнейшие рецидивы конфликта. Но это будет совсем не тот результат, на который бы рассчитывала украинская "партия войны".

В конце-концов именно весеннее обострение на Донбассе ускорило развязку с "Потоком" и его достройку без всяких санкций. Поэтому и новые бои могут вызвать совсем другие последствия, чем видятся их организаторам сегодня.