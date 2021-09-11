Сегодня, 11 сентября, в населенном пункте Докучаевск на неподконтрольной Украине территории двое мирных жителей были ранены в результате обстрела.

Об этом сообщает представительство "ДНР" в СЦКК.

Там заявили, что сегодня с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибром 120 мм и БМП-2 был атакован город Докучаевск.

В результате обстрела ранение получили мирные жители, находившиеся по адресу улица Ленина, 41а:

- женщина 1962 года рождения (ушиб и ссадина нижней трети левого плеча);

- мужчина 1956 года рождения (множественные осколочные ранения мягких тканей верхней трети левого предплечья и левой голени с наличием инородных тел).

На данный момент пострадавшие от ранений доставлены в центральную городскую больницу Докучаевска, где им оказывают необходимую помощь.

Ранее мы писали о том, что сегодня на Донбассе в результате огня противника убит военнослужащий Объединенных сил. Еще трое военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи военных транспортировали в лечебное учреждение.

Помимо этого, с 1 октября будет упразднена таможня между "Донецкой народной республикой" и "Луганской народной республикой", а власти "республик" заявили, что вообще скоро войдут в "единое экономическое пространство". "Страна" подробно разобралась, что это значит.