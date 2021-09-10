В Донецке продлили отмену комендантского часа на выходные, которая действовала на протяжении всего лета 2021 года. Его не будут вводить до конца сентября.

Соответствующее распоряжение дал "глава ДНР" Денис Пушилин.

Отметим, что комендантский час в "ДНР" ввели с 2014 года. Обычно он действовал с 23:00 до 04:00. Однако в конце мая Пушилин распорядился отменить комчас в выходные дни с 1 июня по 15 сентября. Теперь "глава ДНР" поручил продлить время действия его отмены до 30 сентября.

Таким образом, комендантский час в Донецке в течение первого осеннего месяца не действует с 23:00 пятницы до 4:00 понедельника.

Ранее "Страна" писала о том, что с 1 августа по 1 октября комендантский час отменен и в "ЛНР". Исключения составляют Кировск, Первомайск, а также Славяносербский район, которые располагаются вблизи линии соприкосновения.

Также мы сообщали, что этим летом в Сумах ввели комендантский час для детей и подростков, чтобы они не пили алкоголь по ночам.

Кроме того, мы писали, что в начале августа курорты Закинтос и Ханья в Греции ввели комендантский час после роста числа больных с коронавирусом.