Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вечером 16 сентября на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель намерен обсудить ситуацию в Украине и Беларуси.

Как сообщает агентство "Интерфакс", об этом французский лидер сказал накануне переговоров с Меркель в Париже.

"Мы кроме прочего обсудим наших восточных соседей, в частности, ситуацию в Украине и в Беларуси", - сказал Макрон.

Меркель, в свою очередь, добавила, что обговорит с французским коллегой, "возможен ли успех в рамках Нормандского формата".

Канцлер ФРГ сообщила, что еще одной ключевой темой переговоров станет Афганистан и оказание помощи афганцам.

"Мы будем говорить о том, что означает окончание миссии НАТО в Афганистане и о будущих миссиях в связи с борьбой с терроризмом, какие уроки мы можем извлечь из этого неуспешного завершения", - сказала немецкий политик.

Встреча Меркель и Макрона, скорее всего, станет последней в их текущем статусе: 26 сентября в ФРГ пройдут парламентские выборы. Вне зависимости от их результата Меркель не будет претендовать на пост канцлера.

Ранее "Страна" сообщала, что Эммануэль Макрон собирается прилететь в Украину.

Мы также рассказывали, что летом Макрон созванивался с Владимиром Путиным и тот рассказал собеседнику о саботаже Киевом решений Нормандской четверки.