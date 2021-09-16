В Офисе президента завершилась рабочая встреча с участием послов "Большой семерки", о начале которой сообщалось днем. На ней обсуждали имплементацию судебной реформы, возобновление работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и порядок избрания на должности членов Высшего совета правосудия (ВСП).

Как проинформировали в Офисе президента, по итогам встречи было принято совместное заявление о судебной реформе.

В мероприятии участвовали:

заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов;

председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин;

председатель парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина;

председатель Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте, народный депутат Сергей Ионушас;

министр юстиции Денис Малюська;

председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков;

председатель Верховного суда Валентина Данишевская;

председатель Совета судей Богдан Монич;

послы стран "Большой семерки" и Европейского Союза в Украине.

Участники обсудили формирование первого состава конкурсной комиссии для проведения конкурса на должности членов ВККС и первого состава Этического совета, который будет проверять на добропорядочность кандидатов на должности членов ВСП.

Костин поблагодарил международных партнеров и Совету судей за номинирование кандидатов в конкурсную комиссию для отбора членов ВККС, а также выразил надежду, что она заработает в ближайшее время и сможет качественно отобрать новый состав ВККС. При этом он напомнил, что 13 сентября Совет судей не смог делегировать своих представителей в Этический совет, из-за чего затягивается его формирование.

"Хочу призвать Совет судей Украины выполнить возложенную на него законом миссию и делегировать своих представителей в Этический совет, чтобы это не воспринималось как блокирование реформы ВСП и судебной реформы как таковой. Для того чтобы параллельно происходил конкурсный отбор на вакантные должности в ВСП и проверка действующих членов ВСП, Этический совет должен быть сформирован не позднее начала октября", - сказал нардеп.

Данишевская заявила, что, "хотя Совет судей и не выбрал с первого раза представителей в Этический совет, этим он не нарушил закон, и они в дальнейшем будут голосовать, пока не изберут этих лиц".

Монич заверил, что "Совет судей Украины настроен выполнить этот закон, и мы это сделаем". Совет судей продолжит работу над делегированием кандидатов в Этический совет. Он сообщил, что Совет судей подготовил предложения по поводу совершенствования процедуры избрания членов Этического совета.

Со своей стороны заместитель главы миссии в посольстве Великобритании Николас Гаррокс отметил, что Украина должна выполнить "законодательство по очистке и перезапуску ВСП". Глава представительства ЕС Матти Маасикас сказал, что судебная реформа является не только внутренним вопросом для Украины, ее успешная реализация будет прямо определять внешнеполитический имидж страны, привлечение международной помощи и инвестиций.

Смирнов заявил, что позицию Владимира Зеленского по затронутым темам можно сформулировать четкой и однозначной фразой: "Ни шагу назад в судебной реформе".

Все участники встречи, кроме представителей органов судебной власти, которые ограничены своим статусом, согласовали совместное заявление.

Пресс-служба Офиса резидента привела этот документ.

Участники встречи, состоявшейся 16 сентября в Офисе президента:

отмечают , что успешная реализация инициированной Владимиром Зеленским судебной реформы имеет решающее значение для будущего страны, соответствует высоким общественным ожиданиям и запросам на справедливость;

, что успешная реализация инициированной Владимиром Зеленским судебной реформы имеет решающее значение для будущего страны, соответствует высоким общественным ожиданиям и запросам на справедливость; приветствуют шаги, которые были сделаны международными партнерами и органом судейского самоуправления по выполнению норм закона "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей" (№ 1629-IX), а именно делегирование кандидатов в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена ВККС;

шаги, которые были сделаны международными партнерами и органом судейского самоуправления по выполнению норм закона "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей" (№ 1629-IX), а именно делегирование кандидатов в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена ВККС; высоко оценивают профессиональный уровень экспертов, номинированных международными организациями в первый состав Этического совета, деятельность которого предусмотрена законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" (№ 1635-IX);

профессиональный уровень экспертов, номинированных международными организациями в первый состав Этического совета, деятельность которого предусмотрена законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" (№ 1635-IX); обеспокоены тем, что Совет судей в течение тридцати дней не принял исчерпывающих мер для надлежащей реализации требований закона № 1635-IX в части делегирования кандидатов из числа судей или судей в отставке в состав Этического совета, чем отложил его формирования на неопределенное время;

тем, что Совет судей в течение тридцати дней не принял исчерпывающих мер для надлежащей реализации требований закона № 1635-IX в части делегирования кандидатов из числа судей или судей в отставке в состав Этического совета, чем отложил его формирования на неопределенное время; настаивают на скорейшем завершении формирования Этического совета и конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена ВККС и начала их работы;

на скорейшем завершении формирования Этического совета и конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена ВККС и начала их работы; категорически не приемлют любые попытки поставить под угрозу имплементацию жизненно важной для Украины реформы, направленной на укрепление верховенства права, повышения уровня доверия общества к органам судебной власти, привлечения иностранных инвестиций и приближения евроатлантического будущего Украины.

Как писала "Страна", сегодняшняя встреча в Офисе президента была созвана возмущенным Зеленским после того, как 13 сентября Совет судей не избрал членов Этического совета.

Также мы подробно рассказывали, как Запад хочет взять под контроль судебную систему Украины.