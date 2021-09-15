В суде сложилось катастрофическое положение. Фото: КиевВласть

Собрание судей уполномочило главу Шевченковского районного суда Киева Евгения Мартынова обратиться с письмом в органы государственной власти и судейского самоуправления. В обращении Мартынов описал критическую ситуацию в суде, сложившуюся из-за его недофинансирования и коллапса с кадровым обеспечением аппарата суда. В суде говорят, что если проблема решена не будет, суд может приостановить работу.

Послание опубликовано в Фейсбуке суда 15 августа.

Письмо адресовано премьер-министру Денису Шмыгалю, министру финансов Сергею Марченко, главам профильных комитетов Верховной Рады по вопросам правовой политики и бюджета, и.о. председателя Государственной судебной администрации Алексею Сальникову, и.о. председателя Высшего совета правосудия Алексею Маловацкому, председателю Верховного суда Валентину Данишевскому и председателю Совета судей Богдану Моничу.

В послании описывается критическая ситуация в Шевченковском райсуде с заполнением вакантных должностей работников аппарата, в том числе секретарей судебных заседаний и помощников судей.

Такие сотрудники увольняются, указывая основной причиной ухода маленький размер зарплаты, который не позволяет обеспечивать минимально необходимый уровень жизни в Киеве, а также чрезмерный объем нагрузки.

Штатным расписанием Шевченковского райсуда на 2021 предусмотрена 191 должность, из которых 42 должности судьи и 149 должностей работников аппарата суда.

Сейчас в штате состоят 35 судей, у четырех из которых закончился пятилетний срок полномочий, а еще три судьи находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения трехлетнего возраста.

Фактически в аппарате суда работают 116 человек. За текущий год из штата суда уволились 44 работника аппарата, а были зачислены только 20. Для привлечения новых работников суд объявил 58 конкурсов на замещение вакантных должностей, но ни не дали ожидаемых результатов.

С января 2021 года должностной оклад помощника судьи составляет 9 921 гривен, оклад секретаря судебного заседания - 4 440 гривен, судебного распорядителя - 4 394 гривен, делопроизводителя - 4 288 гривен, экспедитора - 4 162 гривен.

В то же время общее количество входящей корреспонденции суда к концу 13 сентября составило 106 443. Количество судебных дел на эту же дату - 48 959, что с учетом количества работающих судей в несколько раз превышает нормативы, согласованные Высшим советом правосудия. К тому же вопрос возобновления полномочий у судей с истекшим пятилетним сроком полномочий не решается.

Значительный объем работы выполняют помощники судей и работники аппарата суда. Судьи и другие работники суда работают на пределе возможностей.

Низкий уровень зарплаты работников аппарата - основная причина оттока квалифицированных кадров и низкой заинтересованности в вакансиях. И эта проблема остро встала в 2020-2021 годах.

Наряду с необходимостью увеличения размера зарплаты работникам аппарата суда актуальным является и вопрос увеличения расходов на судопроизводство (почтовые отправления, приобретение бумаги, содержание помещений, оргтехники, информационных систем и т.д.).

Такая ситуация приводят к катастрофическому ухудшению работы суда в отношении регистрации корреспонденции, проведения судебных заседаний, подготовки процессуальных документов, направления материалов судебных дел в суды апелляционной и кассационной инстанций.

Из-за отсутствия должного государственного финансирования 1 сентября суд на своем сайте сообщил, что прекращает отправлять почтовую корреспонденцию в судебных делах (запросы, судебные повестки, копий решений). 

Судьи напомнили, что Шевченковский райсуд Киева - один из центральных судов столицы с наибольшей нагрузкой по количеству дел не только по Киеву, но и по Украине. Руководство суда и каждый судья принимают все возможные меры для защиты интересов граждан в разумные сроки, однако вопрос кадрового, финансового и материально-технического обеспечения не может быть решен на уровне суда.

В связи с этим Шевченковский райсуд просит все субъекты, наделенные полномочиями по уточнению бюджетных запросов и одобрению проекта закона о Государственном бюджете на 2022 год, увеличить расходы по бюджетной программе "Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия", в том числе увеличить расходы на:

  • выплату судейского вознаграждения с учетом того, что на рассмотрении у президента находятся представления о назначении судей;
  • выплату заработной платы работникам аппарата суда;
  • обеспечение надлежащего финансирования текущих расходов на судопроизводство.

В послании говорится о необходимости выделить на суды минимум 5,6 миллиардов гривен, в том числе: 2,6 миллиарда - на фонд оплаты труда судей и работников аппарата судов; 1,03 миллиарда - на расходы на развитие, включая капитальный ремонт и реконструкцию 27 объектов со степенью готовности более 60%.

В случае, если проблема так и останется нерешенной, работа Шевченковского райсуда может быть приостановлена. 

 Письмо главы Шевченковского райсуда, с.1Письмо главы Шевченковского райсуда, с.2Письмо главы Шевченковского райсуда, с.3Письмо главы Шевченковского райсуда, с.4Письмо главы Шевченковского райсуда, с.5Письмо главы Шевченковского райсуда, с.6

"Страна" еще без малого год назад писала, что в украинских судах денег нет ни на что.

Между тем судебную систему Украины, которая находится в глубоком кризисе, стремится взять под контроль Запад.

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