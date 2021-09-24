В это воскресенье, 26 сентября, в Германии состоятся выборы в Бундестаг, после которых "вечную Меркель" после 15 лет правления сменит новый канцлер.

Причем далеко не факт, что это будет однопартиец Меркель из ХДС/ХСС.

По данным опросов лидерство в гонке удерживают социал-демократы (СДПГ). У них сейчас 25%, ХДС/ХСС - 22%, у "Зелёных - 16%, у Свободной демократической партии (СвДП) - 11%, столько же у крайне-правых АдГ. Проходной барьер также преодолевает партия "Левые".

Кроме того, СДПГ Олаф Шольц остается явным фаворитом в опросах кого бы немцы хотели видеть канцлером. "Шольцомат", как его прозвали за бюрократический имидж, внезапно стал вторым по популярности политик в стране после Меркель, которая по-прежнему держит лидерство в симпатиях, несмотря на уход на пенсию.

У его конкурента от правящих христианских демократов Армина Лашета в два раза меньше уровень личной поддержки.

Впрочем, главная интрига - какая сложится коалиция. От этого зависит и имя канцлера, и отношения Германии с Украиной и Россией.

"Страна" разбиралась, у кого больше шансов на победу в Германии.

Скандалы кампании

Накануне выборов не обошлось без скандала, в который попал Шольц. В возглавляемом им Минфине прошли обыски по подозрению в отмывании денег чиновниками ведомства. И хотя пока эта история минимально задела лидера социал-демократов, оппоненты пытаются поставить под вопрос его компетентность.

Эксперты однако полагают, что коррупционный скандал вряд ли существенно повлияет на предвыборные расклады, поскольку избирателям легче объяснить "грехи" его оппонентов - например, Бербок винят в плагиате в ее недавно изданной книге "Сейчас. Как мы обновим нашу страну", а Лашету не могут простить неуместный смех на пресс-конференции после трагического потопа в Германии этим летом.

"Другое дело - ситуация Министерства финансов. Тут от избирателя требуется приложить определенные усилия, чтобы вникнуть в суть произошедшего. Понять, в чем именно виноват Шольц и виноват ли вовсе, сложнее, чем посмотреть ролик со "смеющимся Лашетом" или сопоставить фрагменты текстов в книге Бербок и в источниках, ссылки на которые она не указала", - пишет телеграмм-канал German wings.

Как бы там ни было, последние дебаты Лашета, Шольца и Бербок завершились, как и в прошлый раз, победой кандидата от социал-демократов. И зрители, и эксперты были едины в том, что министр финансов был сильнее своих оппонентов.

"Ямайка", "Светофор" и другие

Как мы уже отметили, имя канцлера определится не после следующего воскресенья, а уже после создания коалиции. По итогам выборов эксперты прочат несколько форматов коалиции, среди которых "большая" с социал-демократами и ХДС/ХСС либо так называемые "светофор" и "Ямайка".

Коалиции в Германии называют по цветам партийных флагов - черный у ХДС/ХСС, красный - у социал-демократов, желтый - у либералов из СвДП, у "Зеленых", естественно, зеленый. А черный, желтый и зеленый - это цвета флага Ямайки. То есть "Светофор" - это социал-демократы, либералы и "Зеленые", а "Ямайка" - союз ХДС/ХСС, либералов и "Зеленых".

Еще вариант - красно-красно-зеленая коалиция (социал-демократы, "Зеленые" и Левая партия - посткоммунисты из бывшей ГДР). При таком раскладе Вхождение "Левых" в немецкое правительство вызовет сенсацию, а христианские демократы впервые за последние почти 20 лет уйдут в оппозицию.

Эксперты не исключают, что канцлером может все-таки стать не Шольц, а Лашет, преемник Меркель, несмотря на его рухнувший личный рейтинг.

"Исход борьбы будет зависеть не столько от СДПГ, сколько от СвДП и "Зеленых". Свободные демократы сейчас прямо говорят, что предпочитают "Ямайку", а для ХДC/ХСС это вообще единственная возможность получить кресло канцлера. Осталось уговорить "Зеленых". Они, конечно, хотели бы править вместе с СДПГ, но, по большому счету, хотят просто править. Так что вполне вероятно, что в случае, если СвДП займет принципиальную позицию "или "Ямайка", или ничего", долго уговаривать "Зеленых" не придется. И канцлером в этом случае станет Лашет, несмотря ни на какие рейтинги", - пишет телеграмм-канал "Германология".

Эксперты в этой связи вспоминают прошлые выборы, когда сперва шли "ямайские" переговоры, а СДПГ заявдяла об уходе в оппозицию и нежелании иметь никаких дел с христианскими демократами. В ХДС тогда были уверены, что проблем с СвДП и "Зелёными" не будет - они не захотят упустить отличный шанс войти в правительство.

"Итог мы знаем. Лидер СвДП Линднер неожиданно вышел из переговоров, а социал-демократов при посредничестве федерального президента Штайнмайера уговорили остаться в новом правительстве", - пишет телеграмм-канал German Wings.

Есть и иное мнение, что больше шансов стать канцлером все же у Шольца.

"Бербок многим кажется слишком радикальной, а у Лашета и ХДС/ХСС в целом слишком много промахов, и речь не о скандальном смехе на потопе - он, например, во время дебатов растерялся в ответе на стандартный вопрос о месте первого визита в качестве канцлера в случае своей победы. Ну и в целом у избирателя накопились претензии к правящей партии - от пандемии до борьбы с последствиями наводнения. Другое дело, что оппоненты Шольца вменяют ему излишнее копирование Меркель, он даже руки часто складывает "домиком" как она, а предвыборную рекламу подписал Er kann Kanzlerin (дословно "он может быть канцлериссой", Kanzlerin - форма женского рода существительного Kanzler, которая вошла в обиход с приходом к власти Меркель). То есть намек на то, что Шольц - это "клон" Меркель, что воспринимается неоднозначно. И хоть немцы обожают "Мутти" Меркель, все-таки в обществе есть потребность свежего дыхания в политике. Поэтому сюрпризы на выборах все же не исключены", - рассказал "Стране" немецкий журналист Фердинанд Отто.

Чего ждать Украине

Исход выборов также может изменить отношения ФРГ с Россией и Украиной.

При "Ямайке" политика в отношении Кремля станет более жесткой, прогнозирует Deutsche Welle. Либералы выступают за точечные санкции против соратников Путина, а "Зеленые", которые считаются идеологически близкими к США, резко критикуют "Северный поток-2" и Россию.

Бербок, например, заявила, что "Германия делает слишком мало для Украины" и не исключает вопрос военной поддержки Киеву.

Со "Светофором" ситуация будет чуть иная: социал-демократы могут быть более склонны к диалогу с Москвой.

Лидер социал-демократов Шольц, хоть и называет события в Крыму нарушением международного права созвучно большинству остальных западных политиков, но при этом активно выступает за прямой диалог с Россией и отстаивает "Северный поток-2" (и даже предлагал США профинансировать закупки американского сжиженного природного газа в обмен на отказ от санкций).

По мнению Шольца, Брюссель должен последовать примеру Байдена, который провел переговоры с Путиным (в этом его поддерживает и Лашет, а Бербок критикует).

"Если мы хотим обеспечить общую безопасность в Европе, то этим должны заниматься Европейский Союз и Россия", - сказал Шольц в интервью Deutsche Welle.

Также Шольц не видит ближайших перспектив членства Украины в НАТО и ЕС. По его мнению, сначала нужно принять страны Балкан (такого же мнения и Лашет).

"Я думаю, что надо установить близость к ЕС для Украины и хотелось бы добавить, что сейчас нет возможности для нее присоединиться к НАТО", – сказал Шольц на публичной встрече кандидатов в канцлеры Германии в июне, организованной общественно-правовым телеканалом ARD и Мюнхенской конференцией по безопасности.

Также Шольц выступил против поставок оружия Германией Украине – он заявил, что Берлин таким образом потеряет нейтралитет в отношениях Украины и России. Кроме того, по его мнению, такой шаг дискредитирует позицию ФРГ как члена нормандского формата и минского процесса.

"А если объединятся социал-демократы, "Зеленые" и Левая партия, Москва может ждать гораздо большего понимания и терпимого отношения", - пишет Deutsche Welle.

Левые - за "Северный поток - 2" и отмену антироссийских санкций, а также за роспуск НАТО или по меньшей мере выход Германии из военной структуры блока.