Немецкий телеканал ARD в прямом эфире ошибочно обнародовал строку с "результатами экзитполов". Инцидент произошел за два дня до выборов в бундестаг, которые состоятся 26 сентября. По их итогам сформируется новое правительство и будет выдвинут новый канцлер. Действующий канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что уходит из политики после выборов.

Об инциденте сообщает Bild.

Так, издание опубликовало снимок экрана телевизора. На нем в новостной строке можно увидеть надпись "Экзитпол по выборам в бундестаг на 17:46".

Согласно представленным данным, немецкая Социал-демократическая партия "получила" 22,7%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов "набрал" 22,1%, Свободной демократической партии "досталось" 13,2%, а "Альтернативе для Германии" - 10%.

Строка погасла через несколько секунд до того, как показали "результаты" остальных партий. При этом до конца неизвестно, основаны ли эти цифры на конкретных данных или были выдуманы.

В свою очередь, сам телеканал ARD появление в своем эфире "результатов" еще не начавшихся выборов назвал "тестом".

"Во время передачи "Погоня" на несколько секунд появилась бегущая строка с фиктивными данными экзитпола. Это был тест, который был запущен по ошибке, просим нас извинить", – пишут в распространенном сообщении.

Напомним, в это воскресенье, 26 сентября, в Германии состоятся выборы в Бундестаг, после которых "вечную Меркель" после 15 лет правления сменит новый канцлер. "Страна" разбиралась, у кого больше шансов на победу в Германии.

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