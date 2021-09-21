К 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра в Киеве пройдут официальные мероприятия. В них примет участие не только президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, как стало известно 20 сентября, но также президенты Израиля и Албании.

Об этом говорится на сайте Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

6 октября в Бабьем Яру состоится официальная церемония памяти с участием президентов. На ней будет присутствовать и Владимир Зеленский.

На сайте также появилась полная программа мероприятий 27 сентября – 6 октября, приуроченных к годовщине трагедии Бабьего Яра.

27 сентября

Открытие на станции метро "Дорогожичи" выставки "Зона отчуждения" Джонатана Литтелла и Антуана д'Агата.

Выставка будет открыта для посещения с 27 сентября по 10 октября. Она включает короткие тексты, написанные Литтеллом, и фотографии, сделанные д'Агатом в районе Бабьего Яра.

29 сентября

Национальный урок памяти во всех учреждениях среднего образования Украины. Урок включает онлайн-резентацию образовательной платформы "Красная точка памяти".

Участниками урока станут ученики 5–11-х классов.

30 сентября

Презентация антологии стихотворений о Бабьем Яре "Овраг смерти – Овраг памяти". Она начнется в 18:00 в Доме актера на улице Ярославов Вал, 7.

3 октября

Марш Памяти в Бабьем Яру, который пройдет с 12:00 до 13:45. Участники пройдут той же дорогой, которой шли жертвы фашистов 29 сентября 1941 года.

5 октября

Международная научная конференция "Массовые расстрелы во время Холокоста как криминальный процесс". Время проведения - с 9:00 до 15:10 (место не указано).

Презентация книги "Мы хотели жить..." Бориса Забарко, председателя Всеукраинской ассоциации евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей. Мероприятие начнется в 16:15 в Национальной научной медицинской библиотеке Украины (улица Льва Толстого, 7).

Открытие выставки "Лица людей Бабьего Яра". Состоится в 17:00 в той же библиотеке.

Премьера произведения "In memorium" композитора Валентина Сильвестрова в исполнении Киевского камерного хора под руководством М.М.Гобдича. (Место и время не указаны.)

Премьера документального фильма "Бабий Яр. Контекст" режиссера Сергея Лозницы. Состоится в 19:00 в Бабьем Яру, на главной сцене на площади у Меноры. Этот фильм стал лауреатом специальной премии Каннского кинофестиваля 2021 года, в Украине его покажут впервые.

6 октября

Завтрак лидеров международных еврейских организаций с членами Наблюдательного совета Мемориального центра. Начнется в 09:30 в отеле Hyatt Regency.

Пресс-конференция при участии членов Наблюдательного совета Мемориального центра, начнется в 11:00 в Hyatt Regency.

Ланч президента Израиля Ицхака Герцога. В его рамках состоится презентация книги "Праведники народов мира. Украина". Ланч начнется в 14:00 в InterContinental Kyiv.

Презентация книги "Благоволительницы" Джонатана Литтелла, лауреата Гонкуровской премии и Большой премии Французской академии. Начало в 15:00, место проведения - Национальная научная медицинская библиотека Украины.

Официальная церемония почтения памяти с участием Зеленского. Открытие мемориального объекта "Кристальная стена плача" художницы Марины Абрамович. В мероприятии также примут участие Штайнмайер, Герцог и президент Албании Илир Мета. Церемония начнется в 17:00 у главной сцены на площади у Меноры в Бабьем Яру. На мероприятии немецкий Государственный симфонический оркестр исполнит "13-ю симфонию" Дмитрия Шостаковича.

В 21:00 в Hyatt Regency начнется официальный прием при участии президента Украины и глав иностранных государств.

7 октября

Круглый стол о прошлом, настоящем и будущем территории Бабьего Яра с участием Архитектурного совета Мемориального центра. Начало в 11:00, место уточняется.

Памятные мероприятия к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра организованы Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр", Национальным историко-мемориальным заповедником "Бабий Яр" совместно с Офисом президента и Кабинетом министров.

Ранее "Страна" сообщала, что почти половина украинцев не знают, где находится Бабий Яр.

Мы также рассказывали, что экс-зам мэра Шепетовкии и клирик ПЦУ назвали Бабий Яр "божьей карой за Голодомор".