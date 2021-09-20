В следующем месяце, 6 октября, с рабочим визитом Украину посетит Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он должен прилететь в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщают в канцелярии немецкого президента.

"Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер отправится в Украину 6 октября по приглашению президента Украины Владимира Зеленского", – пишут в сообщении.

Штайнмайера в поездке будет сопровождать его супруга Эльке Бюденбендер.

В ходе визита президент Германии примет участие в памятном мероприятии по случаю 80-й годовщины трагедии в Бабьем Яру, которое состоится в Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр".

После проведет встречу с украинскими чиновниками.

"Дополнительная информация о программе визита будет опубликована позднее", – говорится в сообщении.

Напомним, в июле Владимир Зеленский с рабочим визитом посещал Германию. В частности, там он встретился с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Однако, Зеленский на переговорах в Берлине не обсуждал с Франк-Вальтер Штайнмайером ни его формулу по урегулированию ситуации на Донбассе, ни строительство "Северного потока-2".