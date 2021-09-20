На видеоконференции политических советников и представителей МИД Нормандского формата, состоявшейся 17 сентября, ФРГ и Франция заявили, что Россия - участник конфликта на Донбассе. Кроме того, по итогам конференции стало ясно, что созыв саммита Нормандской четверки в ближайшее время проблематичен.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации.

Возможность проведения встречи Нормандской четверки была основной темой переговоров 17 сентября. На созыве нового саммита с лета прошлого года настаивает Киев, к которому весной присоединились Берлин и Париж. С учетом отказа Украины от выполнения решений предыдущего саммита в Париже для определения смысла и содержания новых переговоров на высшем уровне Москва предложила инициаторам представить проект итогового документа. Немецко-французская версия документа и была предметом обсуждения во время видеоконференции.

По словам источника, сначала все участники переговоров подтвердили, что Минские соглашения - единственная основа для урегулирования конфликта. Однако вслед за этим ФРГ, Франция и Украина отказались закреплять в проекте итогового документа географическую дислокацию конфликта, его характер и стороны, которые согласно Минским соглашениям обязаны его урегулировать.

А затем французы и немцы вычеркнули из проекта предложенное ими же уточнение о том, что конфликт происходит в Украине. Причем эту правку они заявили как принципиальную позицию, добавил собеседник ТАСС.

В ответ на предложения представителя Кремля Дмитрия Козака однозначно изложить позицию Франции и Германии о сторонах конфликта их представители, а также глава Офиса президента Андрей Ермак устно сказали, что конфликт является международным и происходит между Россией и Украиной. Правда, оговорились, что эта информация не должна покидать узкого круга переговорщиков и не подлежит фиксации в проектах документов.

"Договоренности бессмысленны, если неизвестно, кто должен их выполнять", - прокомментировал такое поведение источник.

При этом, как он рассказал, "все попытки выяснить, как в соответствии с заявленной, в том числе публично канцлером Германии Ангелой Меркель, позицией о том, что Россия является стороной конфликта, они видят конкретный процесс урегулирования на основе Минских соглашений, в которых об обязательствах России нет ни слова, наталкивались на упорное молчание".

В конечном счете представители ФРГ и Франции предложили, "чтобы российская сторона сама вписала себя в проект итогового документа в качестве агрессора и сама же написала себе обязательства по урегулированию конфликта".

В конце концов Козак предложил Ермаку попытаться сформулировать обязательства России по урегулированию конфликта с учетом неоднократных публичных заявлений Киева по этому поводу.

"Совершенно неожиданно господин Ермак предпочел засунуть голову в песок, сказав, что это должны сделать представители Германии и Франции", - сообщил источник.

В итоге французы и немцы предложили составить "просто перечень вопросов лидерам без каких-либо решений, на которые должны ответить главы государств и правительств".

"Фактически представители Берлина, Парижа и Киева были готовы расписаться в своей полной некомпетентности, лишь бы поскорее провести заветный саммит. Очевидно, что такой саммит не будет иметь никакой добавленной стоимости к ничтожным, как накануне заявила Ангела Меркель, результатам семилетней работы нормандского формата и в обозримом будущем весьма проблематичен", - заявил источник.

То есть для европейских партнеров и Украины цель - "само проведение саммита Нормандского формата, что бы там ни обсуждалось и к каким бы договоренностям там ни пришли". А "реальное урегулирование конфликта на Донбассе не входит в текущую политическую повестку ни Германии с Францией, ни даже Украины".

Источник сделал вывод: двухчасовые переговоры еще раз показали, что в Нормандском формате по-прежнему доминирует официально продвигаемая Берлином и Парижем "конструктивная неопределенность".

Ранее "Страна" приводила упомянутые источником слова Меркель о ничтожном прогрессе в урегулировании конфликта на Востоке Украины.

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