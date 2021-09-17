На заседании в пятницу, 17 сентября, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против лиц, причастных к организации и проведению выборов в Госдуму в Крыму и на Донбассе.

Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, по вопросу санкций на заседании докладывал глава СБУ Иван Баканов.

"Мы уверены, что на этих территориях не имеет право РФ проводить выборы. Поэтому все участники этих процессов: члены всех участковых комиссий, агитаторы, кандидаты, все наблюдатели, которые являются официальными лицами на выборах, будут под санкциями нашей страны", - сказал Данилов.

По его словам, сегодня СНБО отработал только первый список таких лиц. Пофамильный список Данилов озвучивать не стал. Секретарь СНБО заявил, что в скором времени санкции будут введены указом президента.

Также Данилов решил предупредить всех иностранных граждан, кто планирует принимать участие в выборах на территории Донецкой, Луганской областей и Крыма. Он заявил, что все они - вне зависимости от должности и наличия иммунитета - попадут под украинские санкции.

Напомним, "Страна" писала о том, что ранее в МИД Украины осудили участие жителей Донбасса и Крыма в выборах в Госудуму РФ.

Также мы писали о том, как жители "ДНР" голосуют на выборах в Госдуму.