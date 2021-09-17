Сегодня, 17 сентября, в России начались выборы. Граждане будут голосовать за депутатов Госдумы и в отдельных регионах за местные власти.

Кто принимает участие, как всё пройдет, когда результаты, об участии жителей "ЛДНР" и участках в Крыму, охране российских консульств в Украине, позиции Киева и Запада - в материале "Страны".

1. Главное о выборах и чем они важны

В России избирательные участки будут работать 17, 18, 19 сентября с 8:00 до 20:00.

Граждане будут голосовать за депутатов Госдумы. Половина депутатов - 225 человек - пройдут в парламент по федеральным партийным спискам, половина - по одномандатным округам.

В выборах принимают участие 14 партий. Ниже приведем их в последовательности, соответствующей бюллетеню.

Так называемая несистемная оппозиция - сидящий в тюрьме Алексей Навальный и его соратники - не баллотируются в Думу.

Детальнее о политических силах и прогнозы социологов - в материале "Страны".

В некоторых регионах пройдут довыборы и избрание местных глав. Например, переизбирается на пост главы Чечни Рамзан Кадыров.

Жители Москвы и Севастополя, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей также смогут проголосовать на выборах онлайн. К ним примкнут и жители "ЛДНР".

Новый созыв парламента после прошлогодних поправок в Конституцию получит новые полномочия. Теперь не президент, а Госдума по представлению премьер-министра будет утверждать кандидатуры большинства министров (кроме силового блока, который останется за президентом). Еще у парламента есть возможность объявить вотум недоверия правительству - если это случится два раза, президент должен будет отправить Кабмин в отставку.

Данные экзитполов и первые результаты голосования будут обнародованы в воскресенье, 19 сентября, в 21:00 мск (время совпадает в киевским).

2. Участие в выборах жителей "ЛДНР"

Для Украины главная особенность - это будут первые выборы, в которых массово примут участие жители "ЛДНР" с российскими паспортами.

В 2020 году им предлагалось голосовать по поправкам к Конституции РФ, но только на территории Ростовской области.

В этот раз российский Центризбирком представил возможность "республикам" проголосовать онлайн, по партийным спискам. Это удастся сделать дома или со смартфона. Тех, кто с диджиталом на "вы", приглашают в школы. Там установлены компьютеры с подключением к Интернету. Волонтеры подскажут избирателям, как отдать голос.

Часть жителей "ЛДНР", у которых нет номера СНИЛС или есть прописка в России, смогут проголосовать на территории Ростовской области. Туда на протяжении 17-19 сентября будут курсировать бесплатные автобусы.

По данным "Страны", большинство жителей "ДНР" будут прикреплены к Неклиновскому и Матвеево-Курганскому районам Ростовской области. Результаты онлайн-голосования расскажут о том, за кого голосовали на выборах дончане.

Более подробно о голосовании жителей "ДНР" - в материале "Страны".

3. Как пройдут выборы в Крыму

Нынешние выборы - четвертые по счету крупные российские, которые проходят в Крыму. Региональный список возглавляет Сергей Аксенов.

В 2016 году крымчане голосовали за думских выборах, в 2018 году - за президентских, в 2020 году - за поправки к Конституции России.

На этот раз в Крыму образован 1131 избирательный участок. Из них 39 - в местах временного пребывания избирателей: 37 – в медицинских учреждениях, один – в СИЗО, один – на территории аэропорта "Симферополь".

На полуострове образованы три одномандатных избирательных округа: симферопольский округ №19, керченский №20 и евпаторийский №21.

На думских выборах 2016 года явка в Крыму составила 49,15% (на два процента выше, чем по всей России), за "Единую Россию" голоса отдали 72,8% избирателей.

4. Голосование в консульствах в Украине

Россияне смогут отдать голоса в посольстве в Киеве и трех генеральных консульствах в Харькове, Одессе и Львове. Представительства будут открыты для них только 19 сентября, с 8:00 до 20:00.

Адреса, какие документы с собой брать, какие бюллетени получат россияне в Украине читайте в материале "Страны".

Как рассказали нам в посольстве РФ в Украине, россияне получили заверение украинской власти в том, что возле зданий будут приняты все нужные меры по обеспечению безопасности. Иными словам, посольство и консульства возьмут под охрану.

На российские диппредставительства радикалы стали регулярно нападать с 2014 года. Их забрасывали файерами, краской, яйцами, ломали заборы, переворачивали возле них машины. Силовики, которые присутствовали на месте событий, не препятствовали. Как они сработают на этот раз - увидим по факту.

5. Позиция Киева и Запада

8 сентября Верховная Рада приняла постановление в связи с проведением выборов в Крыму и участием в них жителей "ЛДНР". В документе нардепы обратились Европарламенту, ООН, НАТО, иностранным парламентам с призывом не признавать выборы и их результаты.

15 сентября в Европламенте состоялись аналогичные украинским выступления представителей Литвы, Польши и Эстонии.

Комитет Европарламента по иностранным делам предложил Европейскому союзу подготовиться к непризнанию результатов выборов в Госдуму. В случае, если Брюссель сочтет, что они были проведены с нарушением международных норм.

Текст документа был одобрен 56 членами комитета, девять человек проголосовали против, пятеро воздержались.

При этом напомним, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения остальными институтами ЕС. Признание зарубежных политических институтов не несет юридической нагрузки.

Такое же отношение Европарламента к выборам в России было начиная с 2014 года. Но по факту государства признавали результаты. Скорее всего, так будет и в этом раз.