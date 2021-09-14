"Стране" выяснила подробности участия в выборах в Госдуму россиян, которые находятся или проживают в Украине.

В МИД РФ нам сообщили, что в основном за границей, как и в России, граждане смогут голосовать три дня - с 17 по 19 сентября. Но финальное решение принимают местные консульства и посольства России.

Посольство России в Украине решило открыть четыре избирательных участка только на один день - 19 сентября, в воскресенье. График работы у всех будет одинаковый - с 8:00 до 20:00.

Публикуем адреса и информацию о том, какие бюллетени получат россияне.

1. Избирательный участок № 8298. Адрес: Киев, Воздухофлотский проспект, 27, посольство России.

Все россияне, пришедшие на участок, получат один бюллетень с партийным списком.

Граждане России, которые проживают в Винницкой, Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях, получат второй бюллетень - за кандидатов, выдвинутых по Каменск-Уральскому одномандатному избирательному округу № 169 (Свердловская область).

2. Избирательный участок № 8300. Адрес: Харьков, улица Максимилиановская, 22, генеральное консульство России.

Граждане России, проживающие в Харькове постоянно, получат два бюллетеня - по партспискам и одномандатному округу №225, расположенному в Ямало-Ненецком автономном округе.

3. Избирательный участок № 8301. Адрес: Одесса, Гагаринское плато, 14, генеральное консульство России.

Все пришедшие россияне получат точно один бюллетень с партийным списком. Те россияне, кто проживают в Украине постоянно, приписаны к Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область) № 171, и получат второй бюллетень с мажоритарщиками.

4. Избирательный участок № 8299. Адрес: Львов, улица К.Левицкого, 95, генеральное консульство России.

Все россияне получат минимум один бюллетень с партсписком. Те, кто проживает проживающие в областях Украины, относящихся к консульству во Львове, приписаны к Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область) № 171. Они получат второй бюллетень с мажоритарщиками.

Регистрироваться заранее для участия в голосовании не надо. Граждан включают в список избирателей по факту явки на участок.

Вход на территорию посольства и генеральных консульств будет осуществляться строго по паспорту гражданина России, в маске и перчатках. Чтобы получить бюллетени, россиянина попросят предоставить заграничный или внутренний паспорт.

Как сообщили "Стране" в посольстве Украины в РФ, они получили заверение украинской власти в том, что возле диппредставительств будут приняты все нужные меры по обеспечению безопасности. Россиян, проживающих в Украине, просят не поддаваться на провокации и принять участие в выборах.

Онлайн на территории Украины смогут проголосовать только те россияне, у которых есть постоянная регистрация в Москве, Севастополе, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях. Регистрация на сайте "Госуслуги" на участие в дистанционном голосовании уже завершена.

Ранее "Страна" публиковали главное и выборах в Госдуму, в том числе партийные списки и прогнозы.

Также мы рассказывали детали подготовки к голосованию онлайн в "ДНР".