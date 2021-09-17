Жители "ЛДНР" с российскими паспортами сегодня, 17 сентября, начали принимать участие в выборах в Госдуму.

Голосование проходит в режиме онлайн на территории "республик" и очно в Ростовской области.

"Страна" рассказывает подробности и публикует фотоотчеты из социальных сетей.

Как проходит голосование в Донецке

В "ДНР" голосование проходит в 255 так называемых инфоцентрах, где установлены компьютеры с доступом к Интернету и сайту "Госуслуги". Большинство из них находятся в школах и других учебных заведениях.

Многие принимают участие дома или на работе. На домашнее дистанционное голосование распространяется общероссийское правило: "Один гаджет - один бюллетень". То есть с с личного компьютера или планшета голос может отдать только один член семьи. Остальные - или со своего смартфона, или нужно пойти в ближайшую школу.

Что представляют собой инфоцентры, как люди сидят в очереди, голосуют в школах, на рабочем месте и с телефона - смотрите ниже фотографии из социальных сетей.

Как проходит голосование в Ростовской области

С раннего утра в Ростовскую области стали отправляться автобусы, которые возят избирателей из "ДНР". За три дня таких маршрутов запланировали около 800. Транспорт оклеен в российские цвета, с надписью "Россия - наш выбор" и сигналит.

По данным "Страны", дончан подводят на разные участки. В основном они расположены в 20-50 километрах от границы.

Житель Донецка Валерий, с которым мы поговорили, уже вернулся после поездки домой. По словам мужчины, все прошло быстро - в России были не более двух часов.

На избирательной участке в Ростовской области они писали заявление от руки о том, что хотят здесь проголосовать, а также предъявляли паспорт. Бюллетень выдавался один - по партийным спискам.

Валерий рассказал нам, что на участках в Ростовской области члены комиссии поздравляли дончан с первым голосованием вместе с Россией.

"В автобусе была праздничная атмосфера всю дорогу. На сиденьях лежали маленькие флажки, а большие флаги мы взяли с собой из дома. Еще нам прикололи на одежду ленточку в цветах флага. Все со всеми фотографировались", - рассказал нам Валерий.

Один из организаторов выборов в "ДНР" сообщил "Стране", что изначально людям, которые едут в Ростов, хотели выдавать "тормозки" - продуктовые наборы. Но от этой идеи отказались во избежание разговоров о том, что людей купили за условные гречку и консервы.

В итоге в автобусах пассажиров ждал такой скромный набор: бутылка воды, шоколадка "Скинерс", яблоко, влажные салфетки, флаг России небольшого размера на палочке.