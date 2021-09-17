Утром в пятницу, 17 сентября, в России начались выборы в Государственную думу VIII созыва. Продлятся они до воскресенья, 19 сентября.

Об этом пишет российское агентство "Интерфакс".

Первые избирательные участки открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе, где утро 17 сентября наступило, когда в Киеве было 23.00 четверга, 16 сентября.

Также свою работу начал информационный центр ЦИК РФ. Его услугами можно будет воспользоваться до понедельник, 20 сентября, включительно.

Голосование на выборах будет проводиться в помещениях для голосования и на дому в течение трех ближайших дней с 08:00 до 20:00 часов (по местному времени).

Напомним, на мандаты претендуют 14 партий - их ЦИК зарегистрировала и занесла в бюллетени. Выборы в Госдуму пройдут по смешанной системе, по которой последние десять лет проходили выборы и в Верховную Раду Украины - половина по партийным спискам, половина по одномандатным округам.

Кроме того, мы рассказывали, что выборы в 2021 году отличаются от предыдущих тем, что после них Госдума получит большее влияние на политические процессы в стране. Кроме того, на этих выборах впервые массово примут участие жители неподконтрольной Украине части Донбасса с российскими паспортами.