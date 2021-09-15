В "ДНР" приостановили действие комендантского часа в ночь перед выборами в Государственную Думу России, которые пройдут в ближайшие выходные.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте "главы республики" Дениса Пушилина.

В документе говорится, что ограничения снимаются в период с 23:00 16 сентября до 4:00 17 сентября.

Отметим, что выборы в Госдуму России пройдут 17, 18 и 19 сентября.

В то же врем, 18-19 сентября в Донецке комендантский час и так не действует из-за выходных.

Напомним, в этом году принять участие в голосовании на выборах в Госдуму разрешили и жителям Донбасса, у которых есть российские паспорта.

Мы рассказывали, что Сергей Никифоров, пресс-секретарь Владимира Зеленского, прокомментировал грядущее голосование жителей неподконтрольного Донбасса на выборах в Госдуму и заявил, что президент не стал осуждать жителей Донбасса, за участие в голосовании.

Между тем, более 100 тысяч жителей неподконтрольного Донбасса могут проголосовать на выборах в Госдуму России.

"Страна" ранее подробно рассказывала, что представляет собой агитация в Донецке и как готовятся к выборам в Госдуму.