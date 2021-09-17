Жители "ДНР" не могут проголосовать на выборах в Госдуму РФ с одного гаджета
Жители "ДНР" во время голосования онлайн на выборах в Госдуму из дома столкнулись с проблемой.
Об этом дончане, которые хотят проголосовать на выборах в Госдуму, сообщили журналисту "Страны".
Если один член семьи проголосовал с планшета, компьютера или другого домашнего гаджета, второй член семьи, зайдя в систему со своего аккаунта, уже не может это сделать.
Пользователи получают сообщение: "Вы уже проголосовали". Также система выдает: "Один гаджет - один бюллетень".
Таким образом, с домашнего компьютера или планшета может проголосовать только один член семьи. Остальные могут отдать голос или с личного мобильного телефона, или должны отправиться голосовать в ближайшую школу.
В компьютерах, установленных в школах "ДНР" (на так называемых онлайн-участках), есть специальная программа, которая обходит эту блокировку.
Аналогично работает система (то есть имеются те же проблемы с одного и того же гаджета) в регионах России, где голосуют онлайн. Всего для участия в дистанционном голосовании зарегистрировались пять миллионов россиян, которые проживают в таких областях:
- Нижегородская,
- Курская,
- Ярославская,
- Мурманская,
- Ростовская,
- город Севастополь,
- город Москва.
Напомним, выборы в Госдуму России пройдут с 17 по 19 сентября. Мы ранее подробно рассказывали о том, что важно знать о выборах в Госдуму РФ.
Кроме того, "Страна" подробно описывала, как жители "ЛДНР" с российскими паспортами смогут отдать свои голоса онлайн через сайт "Госуслуги".