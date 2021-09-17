Жители "ДНР" во время голосования онлайн на выборах в Госдуму из дома столкнулись с проблемой.

Об этом дончане, которые хотят проголосовать на выборах в Госдуму, сообщили журналисту "Страны".

Если один член семьи проголосовал с планшета, компьютера или другого домашнего гаджета, второй член семьи, зайдя в систему со своего аккаунта, уже не может это сделать.

Пользователи получают сообщение: "Вы уже проголосовали". Также система выдает: "Один гаджет - один бюллетень".

Таким образом, с домашнего компьютера или планшета может проголосовать только один член семьи. Остальные могут отдать голос или с личного мобильного телефона, или должны отправиться голосовать в ближайшую школу.

В компьютерах, установленных в школах "ДНР" (на так называемых онлайн-участках), есть специальная программа, которая обходит эту блокировку.

Аналогично работает система (то есть имеются те же проблемы с одного и того же гаджета) в регионах России, где голосуют онлайн. Всего для участия в дистанционном голосовании зарегистрировались пять миллионов россиян, которые проживают в таких областях:

Нижегородская,

Курская,

Ярославская,

Мурманская,

Ростовская,

город Севастополь,

город Москва.

Напомним, выборы в Госдуму России пройдут с 17 по 19 сентября. Мы ранее подробно рассказывали о том, что важно знать о выборах в Госдуму РФ.

Кроме того, "Страна" подробно описывала, как жители "ЛДНР" с российскими паспортами смогут отдать свои голоса онлайн через сайт "Госуслуги".