Сегодня, 17 сентября, в первый день выборов в Госдуму, на сайт с дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) обрушились DDoS-атаки. Об этом сообщили в ЦИК РФ.

В голосовании онлайн принимают участие граждане России, у которых есть постоянная прописка в Москве, Севастополе, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей, а также жители "ЛДНР" с паспортами РФ.

В общей сложности зарегистрировались около пяти миллионов человек, в том числе Владимир Путин - он уже отдал свой голос онлайн.

По данным Центризбиркома, на инфраструктуру электронного голосования проводятся атаки с IP-адресов нескольких стран.

Сайт "Госуслуги" DDoS-ят, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, из в таком процентом сообщении:

США - 50%,

Германия - 25%,

Россия - 10%,

Китай - 10%,

Украина - 5%.

"Интерес к выборам большой", - подытожила эту статистику Памфилова.

В общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве добавили, что кибератаки спровоцировали задержку в работе сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием.

Голосование будет проходить 17, 18 и 19 сентября. В Украине россияне смогут проголосовать в посольстве в Киеве и трех генеральных консульствах в Харькове, Львове и Одессе в воскресенье с 8:00 до 20:00.

Данные экзитполов и первые результаты голосования будут обнародованы в 21:00 19 сентября.