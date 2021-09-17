В первый день выборов в Госдуму российский ЦИК сообщил о DDoS-атаках из США и Украины
Сегодня, 17 сентября, в первый день выборов в Госдуму, на сайт с дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) обрушились DDoS-атаки. Об этом сообщили в ЦИК РФ.
В голосовании онлайн принимают участие граждане России, у которых есть постоянная прописка в Москве, Севастополе, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей, а также жители "ЛДНР" с паспортами РФ.
В общей сложности зарегистрировались около пяти миллионов человек, в том числе Владимир Путин - он уже отдал свой голос онлайн.
По данным Центризбиркома, на инфраструктуру электронного голосования проводятся атаки с IP-адресов нескольких стран.
Сайт "Госуслуги" DDoS-ят, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, из в таком процентом сообщении:
- США - 50%,
- Германия - 25%,
- Россия - 10%,
- Китай - 10%,
- Украина - 5%.
"Интерес к выборам большой", - подытожила эту статистику Памфилова.
В общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве добавили, что кибератаки спровоцировали задержку в работе сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием.
Голосование будет проходить 17, 18 и 19 сентября. В Украине россияне смогут проголосовать в посольстве в Киеве и трех генеральных консульствах в Харькове, Львове и Одессе в воскресенье с 8:00 до 20:00.
Данные экзитполов и первые результаты голосования будут обнародованы в 21:00 19 сентября.