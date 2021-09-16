Жителей "ДНР", которые получили российские паспорта и смогут участвовать в выборах в Госдуму РФ, отвезут в Ростовскую область (Россия). Для этого будет выделено более восьмисот автобусов и 12 поездов.

Об этом сообщает "ДАН".

"Республиканскими органами власти организовано 825 автобусных рейсов и 12 пассажирских железнодорожных поездов. Для тех, кто поедет голосовать в Ростовскую область, предусмотрена упрощенная система пограничного контроля", - рассказал так назваемый "глава ДНР" Денис Пушилин.

По данным "Страны", автобусы будут ходить в Ростовскую область на протяжении трех дней - с 17 по 19 сентября (в эти дни проходит голосование в Госдуму). На них поедут в основном те, у кого нет СНИЛСа или есть прописка в России.

Автобусы будут проходить обе границы без очереди. Для жителей "ДНР", помимо поездки на избирательные участки, будет организована культурная программа - экскурсия в музейный комплекс Великой Отечественной войны под открытым небом "Самбекские высоты".

Музейный комплекс "Самбекские высоты". Фото: rg.ru

Напомним, в этом году жители неподконтрольного Донбасса впервые смогут принят участие в голосовании в Госдуму РФ. Что это означает для Украины подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что в "ДНР" отменили комендантский час в ночь перед выборами в Госдуму РФ.

Ранее мы рассказывали, как в "ДНР" готовятся к голосованию и что представляет собой агитация в Донецке.