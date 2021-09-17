В пятницу, 17 сентября, президент РФ Владимир Путин, который несколько дней назад отменил все очные встречи и ушел на самоизоляцию, проголосовал на выборах в Госдуму онлайн.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря российского президента сообщает "РИА Новости".

По словам Пескова, Владимир Путин использовал систему электронного голосования и уже отдал свой голос на выборах в Госдуму РФ.

Напомним, "Страна" писала о том, что 16 сентября Владимир Путин объявил, что в его близком окружении выявили десятки случаев коронавируса. Именно с этим связан его уход на самоизоляцию. Мы подробно рассказывали, что известно о вспышке ковида в окружении Путина и о его уходе на самоизоляцию.

Также мы сообщали, что на известие о самоизоляции российского президента и слухи о его заражении ковидом уже отреагировали в Украине. В частности, советник руководителя Офиса Зеленского Алексея Арестовича, призвал готовиться к наступлению на Донбассе, если Путин заболеет.

Кроме того, "Страна" рассказывала о том, что утром в пятницу в России начались выборы в Госдуму, они продлятся три дня. Мы отвечали на пять главных вопросов о выборах в Госдуму-2021.