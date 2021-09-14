Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о случаях заражения коронавирусом в своем окружении, в связи с чем глава государства должен пройти самоизоляцию. Путин отменил свой визит в Душанбе.

Об этом российский президент сказал в ходе общения с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Российский президент рассказал, что не приедет в столицу Таджикистана, поскольку должен соблюдать режим самоизоляции из-за случаев коронавируса в своем окружении. В запланированных в Душанбе мероприятиях президент РФ будет участвовать, но не лично, а в режиме видеоконференции.

Чуть позже в Кремле подтвердили эту информацию и сообщили, что очных мероприятий у главы страны пока что не будет.

В то же время спикер президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин сдал тест, который показал, что он абсолютно здоров.

Стоит отметить, что в политическом смысле сейчас время в России активное - в это воскресенье пройдут выборы в Государственную Думу. В этот раз голосовать смогут и жители неподконтрольных Киеву территорий Украины, которые получили российский паспорт.

Как готовятся в выборам российских депутатов на Донбассе и что собой представляет агитация в Донецке подробно писала "Страна".

Напомним, Владимир Путин вакцинировался от коронавируса еще весной - российским препаратом "Спутником V".